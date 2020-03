Co najmniej 10 osób zginęło pod gruzami hotelu, który zawalił się w Quanzhou we wschodnich Chinach - podało w niedzielę chińskie ministerstwo ds. zarządzania w sytuacji kryzysowych. Budynek zaczął się zapadać w sobotę wieczorem; z rumowiska wydobyto 43 osoby.

Do szpitala trafiło z tej liczby 36 osób, jedna osoba nie wymagała jakiejkolwiek interwencji lekarskiej - wynika z komunikatu opublikowanego przez chińskie ministerstwo na Weibo. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez władze 7 osób jest ciężko rannych, w tym - jedna osoba znajduje się w stanie krytycznym.

Akcja ratownicza wciąż trwa. Pracująca na miejscu ekipa ma za zadanie odnaleźć 28 osób, które uznano za zaginione. Według władz w hotelu przebywało łącznie 71 osób.

Hotel w Quanzhou w prowincji Fujian był wykorzystywany jako miejsce kwarantanny osób, które miały kontakt z zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2 - podały w sobotę chińskie media. Według agencji Xinhua pierwsze piętro budynku przechodziło remont kapitalny. Nie potwierdzono jednak, że przyczyniło się to do katastrofy. Chińska agencja poinformowała, że właściciel pięciopiętrowego budynku, niejaki Yang został już przesłuchany przez policję.

W sobotę podawano, że do zawalenia się hotelu doszło około 19:30 w sobotę. Według chińskich mediów hotel został otwarty w czerwcu 2018 roku, miał 80 pokoi, a ostatnio wykorzystywany był do kwarantanny w związku z epidemią koronawirusa.

Władze prowincji Fujian informowały w piątek, że na jej terenie od początku epidemii potwierdzono 296 przypadków zakażenia Covid-19, a prawie 11 tys. ludzi, którzy mieli kontakt z nosicielami koronawirusa, przebywa na obserwacji.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w niedzielę o 44 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 w ChRL, co oznacza spadek w stosunku do 99 nowych zakażeń zarejestrowanych do soboty rano. W całych Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd 80 695 zakażeń, a bilans ofiar śmiertelnych sięga 3097.

RadioZET.pl/PAP/Twitter