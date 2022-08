Policjant z Polski uratował tonącego turystę. To nie pierwszy taki jego wyczyn

Policjant z Polski, oddelegowany do pracy w Chorwacji, w czasie wolnym od służby uratował tonącego turystę z Bośni i Hercegowiny. To nie pierwszy tego typu wyczyn funkcjonariusza w tym roku.

Sierż. szt. Marcin Celi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu to jeden z funkcjonariuszy oddelegowanych do służby w Chorwacji. Jak podaje na swojej stronie internetowej polska policja, "udowodnił, że policjantem jest się całą dobę".

Chorwacja. Policjant z Polski uratował tonącego turystę

W ubiegłym tygodniu mundurowy w czasie wolnym od służby odpoczywał na jednej z plaż w chorwackim Splicie. Ok. godz. 13 zauważył młodego mężczyznę, który zsunął się z materaca i zaczął tonąć.

Policjant zareagował od razu i ruszył z pomocą, wyciągnął tonącego z wody i położył go na materacu. Uspokoił młodego człowieka i pomógł mu dopłynąć do brzegu, gdzie czekali jego rodzice. Dzięki szybkiej reakcji mundurowego turysta z Bośni i Hercegowiny cały i zdrowy wyszedł z tej niebezpiecznej sytuacji.

To nie pierwszy tego typu wyczyn sierż. Celi. Ten sam policjant na początku czerwca, wspólnie ze swoim partnerem z patrolu, wskoczyli do zalewu na osiedlu Borki w Radomiu, gdzie topił się mężczyzna. Mundurowy zanurkował i odnalazł mężczyznę na dnie. Następnie wspólnie z drugim policjantem wyciągnęli go z dna i doholowali do pomostu. To oni prowadzili resuscytację do czasu przekazania mężczyzny pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego.

"Od 1 lipca polscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz w bułgarskich kurortach Morza Czarnego. Na mocy zawartych przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumień, jak również zaproszeń skierowanych przez szefów chorwackich i bułgarskich policjantów, polscy funkcjonariusze do 31 sierpnia bieżącego roku asystują chorwackim i bułgarskim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy jak każdego roku, licznie odpoczywają w Chorwacji i Bułgarii" - czytamy na stronie policji.

RadioZET.pl/policja.pl