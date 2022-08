Chorwacja. Są wyniki sekcji zwłok 72-letniego kierowcy. Nieoficjalne ustalenia

72-letni kierowca, który stracił panowanie nad autobusem, nie był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz nie cierpiał na ostre choroby – nieoficjalnie ustaliła chorwacka państwowa telewizja HRT. Konsul RP w Zagrzebiu Dagmara Luković potwierdziła, że śledczy zidentyfikowali wszystkie ofiary wypadku polskiego autobusu.

Rzecznik prokuratury w Varażdinie Darko Galić potwierdził, że pojazdem w momencie wypadku kierował 72-latek. Służby odnalazły jego ciało zapięte pasami bezpieczeństwa na fotelu kierowcy. W poniedziałek chorwackie media poinformowały o śmierci drugiego kierowcy polskiego autokaru.

Wypadek polskiego autobusu w Chorwacji

Do wypadku polskiego autobusu pod Varażdinem doszło w sobotę około godziny 5:40. Jadący w kierunku Zagrzebia autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie A4 – przekazała policja. Łącznie 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

Mazowieccy inspektorzy ITD przekazali w poniedziałek przedsiębiorcy, którego autokar brał udział w wypadku, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. – To są żmudne działania, żmudne czynności, które na pewno potrwają dłuższy okres, dlatego jeszcze za wcześnie jest mówić o ostatecznym terminie zakończenia czynności – przekazała rzeczniczka GITD Monika Niżniak.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje powołanie biegłych w śledztwie dot. katastrofy polskiego autokaru. – Pozyskujemy dowody zgromadzone przez chorwackich śledczych, w tym zabezpieczone na miejscu wypadku. We własnym zakresie gromadzimy dowody związane m.in. z kwestiami dotyczącymi organizacji przejazdu i dokumentację pojazdu – powiedziała Aleksandra Skrzyniarz.

RadioZET.pl/HRT/PAP