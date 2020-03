Do trzęsienia doszło o godz. 6:23. Jego epicentrum znajdowało się 7 km na północ od Zagrzebia. W mieście doszło do nieznacznych zniszczeń. Na niektórych ulicach zalega gruz i rozbite szkło - pisze AP. Doszło do krótkiej przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych częściach miasta doszło do lokalnych pożarów.

Na szczęście trzęsienie ziemi nie pociągnęło za sobą ofiar. 15-letni chłopiec, który według wcześniejszych doniesień miał zginąć, przeżył bowiem, aczkolwiek znajduje się obecnie w stanie ciężkim.

Dyrektor Instytutu Medycyny Ratunkowej w Zagrzebiu Zarko Rasić, który wcześniej poinformował, że 15-latek zginął i "nie dawał już znaków życia, gdy był wydobywany spod zwałów gruzu" przez ekipę ratunkową, zdementował później tę wiadomość. W wydanym w niedzielę oświadczeniu podał, że chłopiec jest obecnie na oddziale intensywnej terapii. - Żyje, ale jego stan jest ciężki - powiedział.

Ludzie w panice opuszczali swe domy i wybiegali na ulicę - relacjonuje korespondent AP. Zarejestrowano co najmniej jeden wstrząs wtórny, ale było on znacznie słabszy niż jego poprzednik.

O wstrząsach informował w niedzielę rano niemiecki ośrodek badań geologicznych (GFZ) Deutsches GeoForschungsZentrum. Według GFZ trzęsienie miało magnitudę 6, a jego hipocentrum było ulokowane na głębokości 10 km.

Chorwacja: ludzie w kwarantannie przez koronawirusa

Warto nadmienić, że ludzie w większości przebywali w swoich domach, z uwagi na kwarantanną spowodowaną epidemią koronawirusa. Przypomnijmy, że obecny bilans COVID-19 w tym bałkańskim kraju to jedna ofiara śmiertelna i ponad 100 przypadków zakażeń.

Półwysep Bałkański jest obszarem, gdzie okresowo dochodzi do trzęsień ziemi. Większość wstrząsów nie jest odczuwalna. We wrześniu ub.r. doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Albanii, w którym zginęło ponad 40 osób. Wstrząsy wtórne zarejestrowano wtedy również w Bośni i Hercegowinie.

RadioZET.pl/PAP/Twitter