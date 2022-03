„Chwała Ukrainie i Polsce też”. Ukraińcy dziękują za pomoc humanitarną

- To dla nas to bardzo ważne, że mamy taką pomoc z Polski, jesteśmy bratnimi narodami i przyjaciółmi. Wiemy, że pomagacie naszym uchodźcom, którzy teraz znajdują się w Polsce. Wiemy, jak ich tam gościcie. Jesteście dla nas najbliższym narodem. Nasi przyjaciele to Polska – powiedział PAP mieszkaniec Lwowa pomagający w punkcie pomocy humanitarnej.

Wojna w Ukrainie pochłania coraz większą liczbę ofiar. Rosjanie nie mają litości dla ukraińskiej ludności cywilnej. Trwa ostrzał miast: według szacunków, 90 procent Mariupola zostało zrównanych z ziemią. Takie straty poniosła polska stolica po upadku Powstania Warszawskiego.

Jednocześnie najeźdźcy okradają Ukraińców, zabierając im żywność, samochody i inne „zasoby materialne”. Gdyby nie pomoc humanitarna, wielu cywilom groziłby głód. Pomoc w postaci żywności jest więc dla Ukraińców nieoceniona.

Lwów dziękuje za pomoc. „Niech moskiewski diabeł znika, nasi przyjaciele to Polska”

Wojna w Ukrainie zmobilizowała do pomocy miliony Polaków. Z całej Polski płynie żywność i inne towary pierwszej potrzeby, kupowane i przekazywane przez obywateli. Ukraińcy dostrzegają i doceniają wsparcie.

Punkt dystrybucji humanitarnej na jednym z lwowskich osiedli działa od początku wojny, siedem dni w tygodniu. Wolontariusze przygotowują paczki żywnościowe dla uchodźców i transporty medyczne na front. Przy pakowaniu paczek do samochodów pomagają okoliczni mieszkańcy, którzy przychodzą każdego dnia i pracują tu przez cały dzień.

- Cała pomoc humanitarna idzie z Polski. Bardzo was szanujemy, jesteśmy z wami, tak samo jak wy z nami. Za to, co dla nas robicie, jesteśmy dla was całą duszą. Polegamy na was i będziemy dalej się z wami trzymać. Mamy nadzieję, że tak to też traktujecie, że jesteście naszym najbliższym narodem – powiedział PAP jeden z wolontariuszy pracujący w punkcie.

- Ukraina i Polska, wszyscy jesteśmy tacy sami. Chcemy pokoju. Niech wkrótce ten cały moskiewski diabeł znika, żebyśmy tutaj spokojnie i normalnie żyli. Wszystko odbudujemy, co nam zniszczyli. Chwała Ukrainie i Polsce też – dodał lwowski wolontariusz.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: