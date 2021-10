Policja w New Dehli podała, że ciało chłopca odnaleziono w środę w Dwarce, położonej na przedmieściach indyjskiej stolicy. W poniedziałek rodzice 9-latka z dzielnicy Uttam Nagar zgłosili służbom porwanie dziecka.

Chłopiec miał obrażenia na szyi i innych miejscach ciała. Jak podała indyjska telewizja NDTV, w śledztwie zatrzymano kilka osób, a kolejne są przesłuchiwane. Ciało 9-latka zostało przekazane do wykonania sekcji zwłok.

Ciało 9-latka znalezione w torbie. Policja szuka sprawców

Śledczy zabezpieczyli zapis kamer monitoringu w okolicy, gdzie odkryto zwłoki chłopca. Policjanci mają nadzieję, że na ich podstawie uda się zidentyfikować potencjalnych sprawców zbrodni. Scenariusz, który zdaniem policjantów jest najbardziej prawdopodobny, to uduszenie chłopca i wsadzenie go przez sprawców do plastikowej torby na miejscu zbrodni.

Przemoc stosowana wobec dzieci w Indiach jest codziennością w wielu miejscach kraju z ponad miliardową ludnością. Według danych organizacji pozarządowej NCRB w ubiegłym roku każdego dnia w Indiach policja notowała 350 przestępstw przeciwko dzieciom.

RadioZET.pl/NDTV/Firstpost.com