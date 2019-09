Czołowa postać kartelu "El Chapo" nie żyje. Znaleziono ciało płatnej zabójczyni

W Meksyku, Ochoa Felix traktowana była niemalże jak celebrytka. Za sprawą eksponowanej w mediach społecznościowych urody zyskała nawet przydomek „Kim Kardashian świata przestępców”.

Claudia Ochoa Felix, według powszechnych, nieoficjalnych informacji była płatną zabójczynią na zlecenie El Chapo i przewodziła jedną ze zbrojnych jednostek kartelu Sinaloa. Kobieta za każdym razem zaprzeczała tym doniesieniom.

Według lokalnych mediów, ciało Meksykanki znaleziono w mieszkaniu, należącym do jej partnera, w Culican w Meksyku. Ochoa Felix miała 35 lat.

Na razie nie są znane dokładne przyczyny jej zgonu, ale pojawiły się nieoficjalne informacje o możliwości przedawkowania przez Meksykankę narkotyków. Jak informował prokurator Juan Jose Riosa Estavillo, wyniki sekcji zwłok wskazały obecność alkoholu w organizmie zmarłej, oraz innych substancji. Nie wykluczono śmierci przez uduszenie. Nie potwierdzono również, czy do jej śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

"El Chapo" i kartel Sinaloa

Sinaloa, dowodzony przez mafijnego bossa narkotykowego Joaquina „El Chapo” Guzmana Loerę to najlepiej zorganizowany kartel w Meksyku. „El Chapo” był jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie, zaliczono go również do puli tych najgroźniejszych. Przez blisko 30 lat przemycał do USA ogromne ilości twardych narkotyków, w tym metamfetaminy i heroiny.

W 2016 roku, „El Chapo” został zatrzymany. W 2017 roku, władze Meksyku wydały zgodę na jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. W 2019 roku usłyszał wyrok: dożywocie i 30 lat dodatkowego więzienia za handel narkotykami i liczne zabójstwa.

W 2017 roku Netflix wyprodukował serial, oparty na losach „El Chapo”.

RadioZET.pl/o2.pl/wprost.pl/fakt.pl