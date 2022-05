Co Putin zrobi 9 maja? Wyciekły scenariusze na Dzień Zwycięstwa

Rosja każdego roku świętuje 9 maja Dzień Zwycięstwa. Pokonanie hitlerowców upamiętniane jest w postaci defilady na Placu Czerwonym w Rosji. Pierwotnie mówiono, że data ta wyznaczy koniec wojny za naszą wschodnią granicą. Wojska rosyjskie miały "oczyścić" centrum Mariupola we wschodniej części Ukrainy ze zwłok i gruzu, by 9 maja urządzić defiladę. Niewykluczone jednak, że porażki Rosjan i bohaterska obrona Ukraińców staną na przeszkodzie, by w ten sposób „świętować” tak ważny dla Rosjan dzień. Co zatem wydarzy się 9 maja? Oto możliwe scenariusze.

Dzień Zwycięstwa a wojna w Ukrainie. Scenariusze na 9 maja

Wojna w Ukrainie, którą Rosja rozpoczęła 24 lutego, początkowo miała trwać kilka dni. Wojska Putina od prawie 70 dni odnotowują jednak straty. Kreml traci ludzi i sprzęt wojskowy, a także spotyka się z silną ukraińską obroną. Zdaniem brytyjskich urzędników Putin odnotował zbyt poważne straty, by mówić o jakimkolwiek zwycięstwie.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace przewiduje kolejne kroki Putina. Kluczową datą ma być Dzień Zwycięstwa. 9 maja, zdaniem polityka, podczas uroczystej parady przywódca Kremla może wypowiedzieć wojnę "światowym nazistom” i ogłosić masową mobilizację rezerw.

Rosja miała także wykorzystać plan B., który zakładał przeniesienie wojsk wyłącznie za wschód Ukrainy i próbę aneksji obwodów donieckiego i ługańskiego.

O najgroźniejszym dla Ukrainy i świata scenariuszu informuje amerykańska stacja CNN. Zdaniem zachodnich urzędników Putin może dopiero wypowiedzieć wojnę Ukrainie właśnie w Dniu Zwycięstwa. Przypomnijmy, że rosyjska propaganda wciąż nie posługuje się słowem „wojna”. Działania wojsk Putina w Ukrainie określane są mianem „specjalnej operacji wojskowej”. CNN pisze, że albo zrealizuje się wyżej opisany scenariusz dotyczący mobilizacji wojsk Kremla, albo dojdzie do eskalacji działań. „Albo jedno i drugie” – podaje stacja.

Wojna w Ukrainie trwa od 69 dni. Zdaniem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy aktualnie rosyjskie wojska koncentrują się właśnie na wschodzie Ukrainy. Bieżącym celem wojsk Putina jest Rubiżne i Popasna w obwodzie ługańskim. Pod rosyjskim ostrzałem jest też Charków i Izium.

