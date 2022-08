Co najmniej 16 ofiar wybuchu i pożaru w centrum handlowym. Budynek zawalił się

Do 16 ofiar wzrósł bilans ofiar niedzielnych eksplozji w składzie fajerwerków w centrum handlowym Surmału w Erywaniu (Armenia) - poinformował we wtorek portal Meduza, powołując się na ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych Armenii. Po eksplozji doszło do zawalenia się części budynku. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie zaginionych w gruzowisku.