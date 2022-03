Co się dzieje z Putinem? Eksperci o jego zdrowiu psychicznym. „Kiepsko się trzyma”

Wojna w Ukrainie zrodziła pytania o zachowanie Putina. Dziennik The Washington Post porównał prezydenta Rosji do dyktatorów takich jak Kaddafi, libijskiego przywódcę. Zdaniem dziennika, Putin, podobnie jak inni dyktatorzy, „zachowuje się chaotycznie i popada w paranoję”, co jest efektem rządów opartych o decyzję jednej osoby.

Informatorzy w rozmowie z dziennikiem mówią o złej kondycji psychicznej Putina. – Prezydent Rosji kiepsko się trzyma. Krzyczy na swoich podwładnych. Jego wojna ma opóźnienie. To dla niego niebezpieczny czas – mówi dla Washington Post urzędnik jednego z europejskich krajów.

Co się dzieje z Putinem? Pytania o stan zdrowia prezydenta Rosji

Dziennik powołał się na wpis senatora Marco Rubio, który miał powiedzieć na antenie CNN, że Putin może mieć „pewne neuro-fizjologiczne problemy zdrowotne”. Nie wyjaśnił, co było podstawą tej diagnozy.

Takich opinii jest jednak więcej. Były doradca Trumpa miał przyznać, że „Putin nie zachowuje się racjonalnie, a wszyscy wokół mówią mu to, co chce usłyszeć”. Z kolei rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki pytana o zdrowie psychiczne Putina mówiła, że choć nie zamierza oceniać jego zdrowia, to „psychika Putina to sprawa całego świata”.

Zdaniem ekspertów Putin nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a jego stan zdrowia może przełożyć się na podejmowanie przez niego radykalnych działań – Musimy zarządzać ryzykiem eskalacyjnym. Putin kiepsko się trzyma. Krzyczy na swoich podwładnych. Jego wojna ma opóźnienie. To dla niego niebezpieczny czas – mówi "Washington Post" urzędnik jednego z europejskich krajów.

RadioZET.pl/Onet.pl/Washington Post

