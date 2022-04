Co stało się z rosyjskim okrętem z Wyspy Węży? Są nowe informacje

Wojna w Ukrainie przynosi Rosji coraz większe straty militarne. Jeden z najważniejszych okrętów wojennych Rosji, krążownik rakietowy Moskwa, który brał udział w słynnym ataku na Wyspę Węży, według wcześniejszych doniesień mediów miał zatonąć. Pentagon wyjaśnił jednak, że krążownik rakietowy Moskwa nie zatonął, ale jest uszkodzony i popłynął do portu na naprawy.

Co się stało ze słynnym „rosyjskim okrętem wojennym”? Są nowe ustalenia

Rzecznik Pentagonu John Kirby w rozmowie z CNN wyjaśnił, że słynny okręt został uszkodzony. Na jego pokładzie miało dojść do co najmniej jednej eksplozji, której przyczyny nie są jeszcze znane. - To z pewnością możliwe, że został trafiony rakietą, ale to też całkowicie możliwe, że przyczyną były jakieś wewnętrzne procesy okrętu - powiedział CNN rzecznik.

Najnowsze doniesienia Pentagonu mówią o pożarze okrętu. Urzędnik departamentu obrony USA powiedział podczas briefingu prasowego, że okręt Moskwa został uszkodzony w znacznym stopniu i według oceny Pentagonu wciąż zmaga się z pożarem na pokładzie. Jednocześnie resort ocenia, że okręt płynie do portu w Sewastopolu na Krymie.

Według ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe, okręt miał zacząć tonąć na skutek ostrzału. „Na obszarze operacyjnym Morza Czarnego okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, krążownik Moskwa, został trafiony rakietą przeciwokrętową Neptun i poważnie uszkodzony. Wybuchł pożar. Inne okręty chciały udzielić pomocy, ale sztorm i potężna eksplozja amunicji przewróciła okręt i zaczął on tonąć” – napisano.

Eksperci w rozmowie z amerykańską stacją skomentowali, że nawet uszkodzenie tak ważnego dla Rosji okrętu, stanowi ogromną stratę dla marynarki wojennej. – To cios dla Rosji i dla reputacji marynarki wojennej w rosyjskim społeczeństwie – powiedział emerytowany kapitan amerykańskiej marynarki Carl Schuster, były dyrektor operacji w połączonym centrum wywiadu dowództwa USA na Pacyfiku.

Moskwa to flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Krążownik rakietowy uczestniczył w ataku na ukraińską Wyspę Węży – podkreśla CNN. Obrona wyspy przeszła do historii walk w Ukrainie. - Rosyjski okręcie, pier*** się – mieli odpowiedzieć Ukraińcy na komunikat Rosjan wzywających do poddania się.

Obrona wyspy przeszła do historii jako świadectwo odwagi Ukraińców. Upamiętniono ją m.in. na znaczkach pocztowych, o których poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Pamiętaj, że "rosyjski okręt wojenny" ma zawsze tylko jeden kierunek – podsumował prezydent Ukrainy, odnosząc się do słów obrońców wyspy.

RadioZET.pl/PAP

