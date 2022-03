Co z myśliwcami dla Ukrainy? "Decyzja leży w gestii Polski"

- Polska nie wysłała żadnego myśliwca na Ukrainę. Decyzja o tego typu pomocy powinna zapaść na szczeblu NATO i powinna być jednolita dla wszystkich krajów NATO - mówił w poniedziałek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Samoloty dla Ukrainy? Biały Dom: To jest suwerenna decyzja Polski

Kwestia samolotów dla Ukrainy poruszona była na konferencji prasowej rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki. - To jest suwerenna decyzja Polski; my w żadnym stopniu nie jesteśmy przeciwni, by Polska przekazała samoloty Ukrainie [...], ale istnieje wiele praktycznych problemów, w tym na przykład, w jaki sposób te samoloty miałyby zostać przekazane - powiedziała Psaki. Dodała, że skomplikowana jest też kwestia dostarczenia przez USA amerykańskich myśliwców dla Polski, by uzupełnić te braki. Zaznaczyła, że taki transfer uzbrojenia zwykle zajmuje nawet lata.

W tym samym tonie wypowiedział się w poniedziałek rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, trwają dyskusje na temat tego, w jaki sposób USA mogłyby zrekompensować Polsce stratę, gdyby Warszawa zdecydowała się na przekazanie Ukrainie swoich MiG-ów-29.

O wysłanie myśliwców zwracał się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a w ostatnich dniach w tej sprawie lobbowało wielu amerykańskich kongresmenów.

RadioZET.pl/PAP

