Córka Kim Dzong-una po raz pierwszy widziana publicznie? Wideo wywołało spekulacje

Młoda dziewczyna - wstępnie zidentyfikowana jako Kim Ju-ae - pojawiła się na scenie podczas obchodów Dnia Narodowego Korei Północnej, które odbyły się na początku września. Dziewczynka tańczyła i śpiewała dla przywódcy Korei Północnej oraz jego żony Ri Sol-ju wraz z innymi dziećmi.

Chińscy eksperci są przekonani, że jest to 9-letnia córka Kim Dzong-una. Jeden z analityków na blogu InDPRK, piszący pod pseudonimem Samhero, zauważył, że pod koniec występu Ri Sol-ju podchodzi do tej konkretnej dziewczynki. Na nagraniu widać, że żona Kim Dzong-una kładzie rękę na jej plecach i zaczyna z nią rozmawiać. Kobieta i dziewczynka rozdzielają się tylko wtedy, gdy Ri Sol-ju odciąga inne dzieci z drogi idącego obok męża.

Córka Kim Dzong-una wzięła udział w państwowej uroczystości?

Analityk z Chin zwrócił uwagę, że podobnie zachowywała się dziewczynka, która chwyciła za ramię i odciągnęła inne dziecko, które zbyt blisko podeszło do Kim Dzong-una. Ekspert podkreślił również, że kamera skupiała się na niej, gdy dzieci zaczęły śpiewać, a później realizator transmisji raz po raz pokazywał jej zbliżenia. Była też jedyną dziewczynką z rozpuszczonymi włosami.

Analitycy zwrócili także uwagę na reakcję Kim Dzong-Una, który wydawał się bardzo zainteresowany przedstawieniem. “W pewnym momencie kamera przechodzi bezpośrednio z rozpromienionej pierwszej rodziny do zbliżenia dziewczyny” - pisze Daily Mail.

Michael Madden, ekspert od elity północnokoreańskiej, powiedział, że córka Kima jest w podobnym wieku do tej dziewczynki. - W 2022 roku miałaby prawie dziesięć lat, czyli mniej więcej tyle, ile dziewczyna pokazywana w państwowej telewizji - zauważył. Ekspert porównał to do sytuacji z żoną Kima. Ri Sol-ju wielokrotnie występowała w telewizji, zanim została zidentyfikowana jako małżonka przywódcy Korei Północnej. - Pani Ri występowała kilkakrotnie w północnokoreańskiej telewizji jako piosenkarka, czasem jako solistka na koncertach - powiedział. - Działo się to przed jej zidentyfikowaniem w lipcu 2012 r. jako żony Kim Dzong Una - zaznaczył.

Madden wyjaśnił, że publiczne pokazanie córki może nieść ryzyko dla Kima. - Kiedy Kim Dzong-un był dzieckiem i nastolatkiem, trzymano go w klauzurze (zamkniętej części domu – red.). Dostęp mieli do niego tylko czołowi przedstawiciele północnokoreańskich elit, które miały bliskie relacje rodzinne lub osobiste z jego ojcem - powiedział Madden.

Istnienie córki Kim Ju-ae potwierdził słynny amerykański koszykarz Dennis Rodman, który odwiedził Kim Dzong-una w 2013 roku. Spekuluje się, że przywódca Korei ma łącznie troje dzieci – dwie córki i jednego syna. - Informacje o jego dzieciach są sprzeczne i spekulacyjne - zaznaczył Madden. Ekspert wytłumaczył, dlaczego dzieci przywódców Korei Północnej są izolowane od świata. - Potencjalni rywale wśród północnokoreańskich elit, jeśli wiedzą, kim są dzieci przywódcy, mogą stanowić (dla nich – red.) zagrożenie - stwierdził rozmówca Daily Mail.

RadioZET.pl/Daily Mail