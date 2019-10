Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

39-letnia bohaterka programu "Doing Drugs For Fun" to członkini kolumbijskiego kartelu narkotykowego. Brytyjska dziennikarka spotkała się z nią właśnie w Kolumbii. 39-latka opowiedziała jej swoją przerażającą historię.

Kobieta przyznała, że życiowe dramaty zmusiły ją do wejścia na kryminalną ścieżkę, a gdyby miała jakikolwiek wybór, to nigdy by się na to nie zdecydowała. Z czasem jednak przestępczy świat, pełen przemocy i zbrodni, stał się dla niej codziennością. Jak mówi w rozmowie z brytyjską stacją, zarabianie na zabijaniu w końcu jej się spodobało. – Uwielbiam to szaleństwo. Gdy skończyłam 15 lat uwielbiałam patrzeć, jak wokół mnie wszystko się rozpada – wyznaje.

Kobieta bez jakichkolwiek i wyrzutów sumienia zahamowań przyznaje, że zabiła już wiele osób, m.in. swojego kuzyna, czy kobietę w ciąży. Ostatnie morderstwo z jej udziałem, miało miejsce kilka dni przed umówionym wywiadem. – Posiekaliśmy go, włożyliśmy do torby, wrzuciliśmy do rzeki i do widzenia. Nikt go więcej nie zobaczy – mówi 39-latka.

Kolumbijka przekonuje, że nie ma już odwrotu z tej ścieżki. Dodaje jednak, że nauczyła się kochać, to co robi.

RadioZET.pl/ The Sun