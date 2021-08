Doradca medyczny prezydenta USA dr Anthony Fauci stwierdził we wtorek w kilku wywiadach telewizyjnych, że przy zaszczepieniu "zdecydowanej większości" Amerykanów epidemię Covid-19 uda się opanować w tym państwie do wiosny 2022 roku. Nadzieję pokłada w pełnym zatwierdzeniu do użytku pierwszej szczepionki przeciw Covid-19.

Pandemia Covid-19 nie wyhamowuje, mimo prężnych kampanii szczepień w wielu państwach świata. USA mierzą się z wysokimi bilansami nowych zakażeń, większość diagnozowanych jest pod kątem bardziej zakaźnego wariantu Delta.

Doradca medyczny prezydenta Joe Bidena, dr Anthony Fauci podkreślił w kilku wywiadach, że liczy na przyspieszenie szczepień po niedawnym, pełnym zatwierdzeniu do użytku szczepionki firm Pfizer/BioNTech. Do tej pory była ona dopuszczona w trybie warunkowym.

USA. Doradca prezydenta: Covid-19 możliwy do opanowania do wiosny 2022

Dr Fauci liczy, że wkrótce taki sam certyfikat uzyskają pozostałe preparaty przeciw Covid-19, co powinno zachęcić do szczepień tych Amerykanów, którzy do tej pory obawiali się nowych szczepionek. W poniedziałek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) w pełni zatwierdziła szczepionkę Pfizera/BioNTech przeciw Covid-19. To pierwszy tego typu preparat przeciw Covid-19 zatwierdzony w USA w zwykłym trybie.

- Jeżeli uda nam się zaszczepić znakomitą większość spośród tych 80-90 mln ludzi, którzy jeszcze się nie szczepili, to sądzę, że zobaczymy światło w tunelu - ocenił Fauci. W jego ocenie można liczyć na to, iż szczepionki firm Moderna i Johnson & Johnson zostaną dopuszczone do użytku w zwykłym trybie w ciągu "kilku tygodni do miesiąca".

Brak pełnej zgody FDA był podawany w sondażach przez znaczną część niezaszczepionych respondentów jako powód ich wątpliwości co do zgody na szczepienie. Fauci ostrzegał w związku z tym wielokrotnie, że istnieje niebezpieczeństwo, iż powstanie wariant wirusa, przed którym nie będą chronić obecnie dostępne szczepionki.

Na początku lipca Fauci ocenił, że należy przygotować się na pogorszenie sytuacji epidemicznej, ponieważ w USA około 100 mln uprawionych do szczepień przeciw Covid-19 nie przyjęło ani jednej dawki preparatu. Jak dotąd przeciw Covid-19 w pełni zaszczepiło się 51,5 proc. mieszkańców USA.

RadioZET.pl/PAP