Prezydent Włoch: Nie można powoływać się na wolność, by uchylać się od szczepienia

- Nie można powoływać się na wolność, by uchylić się od szczepienia, bo to jest równe licencji na zagrażanie zdrowiu innych – powiedział w niedzielę prezydent Włoch Sergio Mattarella. Zaszczepienie się przeciw Covid-19 nazwał "obowiązkiem obywatelskim i moralnym".

Szczepienia przeciw Covid-19 są przedmiotem ożywionego sporu w kontekście praw obywatelskich w wielu państwach UE, w tym we Włoszech. W państwie mocno dotkniętym epidemią w pierwszym kwartale 2020 roku od 1 września br. obowiązują przepustki covidowe (Green Pass) – z wielu usług i miejsc użyteczności publicznej skorzystać można jedynie udowadniając zaszczepienie przeciw Covid-19, a w innym przypadku – przechorowanie Covid-19 (ostatnie sześć miesięcy) lub negatywny test na koronawirusa (ostatnie dwie doby).

Głos w sprawie kontrowersji, podnoszonych w tym temacie przez antyszczepionkowców, zabrał prezydent Włoch. Decydenci rozważają bowiem znaczne rozszerzenie wymogu posiadania przepustki Covid-19, także na miejsce pracy, nie wykluczają nawet wprowadzenia obowiązku szczepień.

Prezydent Włoch: Nie można mówić o wolności, by uchylać się od szczepienia

Podczas wizyty na uniwersytecie w mieście Pawia w Lombardii Sergio Mattarella oświadczył: - Kto odmawia zaszczepienia się, z wyjątkiem tych, którzy nie mogą tego zrobić ze względów zdrowotnych, i chce prowadzić normalne życie - chodząc do pracy czy miejsc relaksu - zmusza wszystkich innych do ograniczenia swojej wolności i rezygnacji z możliwości powrotu do normalnego stylu życia.

Kwestia zdrowia jako dobra publicznego, jak zaznaczył prezydent, wymaga "odpowiedzialności społecznej" i "moralnego, obywatelskiego obowiązku zaszczepienia się". Mattarella wyraził też opinię, że "należy stanowczo zwalczać i rygorystycznie karać" akty przemocy i pogróżki kierowane ostatnio we Włoszech pod adresem lekarzy, naukowców i dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji państwa. Tak odniósł się do incydentów, których sprawcami są antyszczepionkowcy i przeciwnicy obowiązku przepustek sanitarnych.

RadioZET.pl/PAP