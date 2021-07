Powrót do stacjonarnej szkoły tylko, jeśli cała rodzina ucznia jest zaszczepiona przeciwko Covid-19 - takie rygorystyczne przepisy przyjmują niektóre władze lokalne w Chinach. W ten sposób Państwo Środka chce się uchronić przed kolejnymi falami zakażeń koronawirusem.

Szczepienia przeciwko Covid-19 mają, według planów władz komunistycznych w Chinach, do końca tego roku objąć 64 proc. populacji (czyli ponad 900 mln osób). W obawie przed spowolnieniem tempa szczepień, władze lokalne w wybranych częściach Chińskiej Republiki Ludowej przyjmują kolejne restrykcje dla unikających przyjęcia dawki.

Jak podało BBC News, w prowincji Kuangsi na południu Chin ostrzeżono rodziców, że jeśli chcą by ich dzieci wróciły do nauki stacjonarnej muszą pospieszyć się ze szczepieniami. Z kolei w prowincjach Henan i Jiangxi lokalne władze zdecydowały o wpuszczeniu do szkół tylko tych dzieci, których rodziny są w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi.

Szczepienie obowiązkiem dla rodziców?

W mieście Pingxiang na południu Chin taki obowiązek dotyczy uczniów w wieku 12-17 lat. Obostrzenia dla niezaszczepionych ograniczają się nie tylko do szkół.

Hancheng, miasto w środkowych Chinach, wprowadza zakaz wejścia osobom nieszczepionym do hoteli, restauracji i miejsc rozrywki. Podobne obostrzenia w ostatnich dnach ogłosiły władze Francji i Grecji. BBC News dodało, że w chińskich mediach społecznościowych zakazy wywołały bardzo dużo emocji.

"Na początku mówili, że szczepienia są dobrowolne. W końcu okazuje się, że są obowiązkowe" – napisał jeden z użytkowników Weibo, chińskiego odpowiednika Twittera. Do tej pory władze centralne Chin nie zdecydowały się na obowiązek szczepień lub mocne ograniczenia dla osób ich unikających. Jednak lokalnym władzom przekazano, że mają zadbać o jak największy współczynnik osób zaszczepionych.

Chińskie władze podały, że do tej pory podano ponad 1,4 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19. Nie wiadomo jednak ile osób przyjęło drugą dawkę. Shao Yiming, epidemiolog z Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, mówił mediom państwowym, że z powodu mnie niż 100-proc. ochrony miejscowych szczepionek, Chiny będą musiały w pełni zaszczepić od 80 do 85 proc. mieszkańców (co odpowiada 1 - 1,4 mld ludności kraju).

Do tej pory w chińskich laboratoriach opracowano kilka rodzajów szczepionek przeciwko Covid-19: BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidecia, WIBP-CorV, ZF2001, KCONVAC i Covidful.

RadioZET.pl/BBC News/CNN