Przez ostatnie 24 godziny liczba zgonów z powodu koronawirusa zwiększyła się w Hiszpanii o 769 do 4858 - poinformowało w piątek przed południem ministerstwo zdrowia. Według służb medycznych w kraju zakażone są łącznie ponad 64 tysiące osób.

Z szacunków tych służb wynika, że w ciągu minionej doby zanotowano w tym kraju 7876 nowych infekcji koronawirusem, a łączna liczba przypadków wynosi już 64 064.

Szef rządowego Centrum Koordynacji Ostrzegania i Nagłych Przypadków (CCAES) Fernando Simon powiedział w piątek, że zmniejszona w porównaniu do czwartkowych danych liczba nowych infekcji jest pozytywnym zjawiskiem, ale nie musi oznaczać, że Hiszpania doszła do szczytu zakażeń.

W czwartek przed południem służby medyczne Hiszpanii informowały, że w poprzedniej dobie przybyło 8578 nowych infekcji koronawirusem.

Szef CCAES ujawnił, że w ciągu ostatniej doby liczba pacjentów przyjętych w hiszpańskich szpitalach na oddziały intensywnej terapii zwiększyła się z 3679 do 4165.

Simon odnotował, że pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba pacjentów, którzy wyzdrowieli po infekcji koronawirusem. Ich liczba w ciągu ostatniej doby wzrosła z 7015 do 9357 osób.

W dalszym ciągu najwięcej przypadków zgonów na Covid-19 notowanych jest we wspólnocie autonomicznej Madrytu. W ciągu minionej doby liczba śmiertelnych ofiar wzrosła tam z 2090 do 2412, a zainfekowanych z 17 166 do 19 243.

Wysoka śmiertelność i zachorowalność na koronawirusa występuje także w Katalonii, drugim najbardziej dotkniętym epidemią regionie Hiszpanii. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba zgonów wskutek koronawirusa wzrosła tam z 672 do 880, a zainfekowanych tą chorobą z 11 592 do 12 940.

RadioZET.pl/PAP