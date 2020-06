Naukowcy odkryli nowego wirusa. Pacjentka zmarła na zapalenie mózgu

Nowy wirus odkryty przez francuskich naukowców. W szpitalu, znajdującym się na obrzeżach Paryża – w miejscowości Créteil - doszło do przełomowego odkrycia. U 58-letniej pacjentki wykryto nowy, dotąd nieznany światu patogen. Roboczo nazwano go "wirusem Cristoli". Kobieta, u której go stwierdzono, zmarła na zapalenie mózgu. Wirus Cristoli nie jest jeszcze dobrze zbadany – alarmują specjaliści. Do wykrycia patogenu użyto tych samych technik, które odnajdowały zastosowanie w przypadku wykrywania zakażenia koronawirusem.

Co jednak ważne – naukowcy podkreślają, aby przedwcześnie nie łączyć zapalenia mózgu u 58-latki z zakażeniem wirusem Cristoli. Na razie nie ma dowodów na to, by był on bezpośrednią przyczyną takiego stanu. Należy również wspomnieć, że kobieta cierpiała na szereg innych schorzeń i to one prawdopodobnie były powodem jej śmierci.

Ważne jest aby podkreślić, że to zapalenie mózgu wystąpiło u osoby o bardzo obniżonej odporności, była to osoba bardzo chora. W tej chwili do opisania mamy tylko jeden przypadek. Oczywiście, jeśli w przyszłości zostaną zdiagnozowane inne przypadki, będziemy mieć bardziej precyzyjne dane o tej chorobie

- mówił w rozmowie z AFP profesor Jean-Michel Pawlotsky (szpital Henri-Mondor w Créteil), na którą powołuje się m.in. portal o2.pl.

Mamy do czynienia z czymś zupełnie innym i, szczerze mówiąc, dzisiaj nie wiemy, jak ta pacjentka zachorowała, jak złapała wirusa. Podejrzewamy, że stało się tak przez owady, ponieważ to owady przenoszą tego rodzaju infekcje, ale nie mamy absolutnie żadnych dowodów

- dodawał.

Wirus Cristoli. Skąd pochodzi?

Jak z kolei czytamy na Medonet.pl, wirus Cristoli należy do ortobuniawirusów. Tego rodzaju wirusy roznoszone są przez komary. Technika, dzięki której go wykryto to metagenomika. Chińscy badacze używali jej do identyfikacji koronawirusa, który pojawił się w Wuhan.

