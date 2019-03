Cyklon Trevor uderzył w Australię. Trwa ewakuacja ok. 2 tys. osób [WIDEO]

Cyklon Trevor zbliża się do północnego wybrzeża Australii. Władze zarządziły ewakuację około 2 tysięcy mieszkańców. Meteorolodzy spodziewają się wiatrów o prędkości 200 km/godz., podtopień i obfitych opadów deszczu.

Ewakuowani drogą powietrzną i lądową są mieszkańcy odległych terenów na wschodnim wybrzeżu Terytorium Północnego, w większości przedstawiciele rdzennej ludności australijskiej.

Większość ewakuowanych przewożona jest do tymczasowych schronień w stolicy tego terytorium federalnego, mieście Darwin, oraz do pobliskiej miejscowości Katherine. Władze podkreśliły, że cała operacja jest prowadzona z poszanowaniem tradycji i zwyczajów ewakuowanych osób oraz że używane są plemienne języki, którymi się posługują.

Cyklon Trevor w Australii

Do ewakuacji skierowano samoloty transportowe Hercules australijskich sił powietrznych, a także śmigłowce, autokary i inne pojazdy. Na terenach, gdzie Trevor ma zejść nad ląd, czyli u wybrzeży zatoki Karpentaria, ogłoszono stan wyjątkowy.

To największa ewakuacja przed cyklonem od 1974 roku, gdy cyklon Tracy przeszedł nad Darwin, powodując śmierć 71 osób i zmuszając ok. 30 tys. mieszkańców do ucieczki przed zagrożeniem.

Australijskie Biuro Meteorologiczne prognozuje, że oprócz wiatrów wiejących z prędkością ok. 200 kilometrów na godzinę Trevor przyniesie także ulewne deszcze i niebezpieczną falę sztormową. Nie wykluczono, że cyklon jeszcze się wzmocni.

