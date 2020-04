Przerażające nagranie z Czarnobyla. Tak wygląda Strefa Zamknięta po pożarze

Wideo z Zamkniętej Strefy na Ukrainie zostało nagrane za pomocą drona. Film jest autorstwa Stanisława Kapralowa i jego przyjaciół. Nagrane po pożarze kadry pokazują, jak żywioł spustoszył ten region.

Pożary w Czarnobylu

We wtorek, 21 kwietnia ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych potwierdziła, że sytuacja wokół pożarów w strefie czarnobylskiej normalizuje się. We wtorek rano zlokalizowano jedno z ognisk pożaru w strefie czarnobylskiej, podjęto także działania, by nie dopuścić do przedostania się ognia na terytorium Białorusi — powiedział przedstawiciel służby ds. sytuacji nadzwyczajnych Wołodymyr Demczuk.

"Sytuacja z leśnymi pożarami w strefie wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu i w obwodzie żytomirskim stopniowo się normalizuje" - oświadczył Włodymyr Demczuk, przedstawiciel służ ds. sytuacji nadzwyczajnych. Dodał on, że tło promieniowania w regionie jest w granicach normy. Walka z pożarami w strefie czarnobylskiej trwa od 4 kwietnia.

RadioZET.pl/PAP