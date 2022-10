"Czarny dzień" dla Putina. Tylu zabitych Rosjan jeszcze nie było

Jak czytamy w niedzielnym komunikacie – Rosja w ciągu doby straciła w Ukrainie także m.in. 13 czołgów i 52 bojowych pojazdów opancerzonych, a także 16 systemów artyleryjskich. Dane są cały czas weryfikowane przez ukraiński Sztab Generalny.

Wojna w Ukrainie. Rekordowe straty Rosjan

Kreml oficjalnie potwierdził liczbę kilku tysięcy zabitych wojskowych, ale doniesienia te – jak oceniają analitycy – nie odzwierciedlają rzeczywistych strat. Uważa się, że w trwającej wojnie w Ukrainie obie strony zawyżają dane o stratach przeciwnika.

Różne źródła podawały w ostatnich miesiącach rozmaite informacje na temat rosyjskich strat, z reguły – dotyczące wszystkich wojskowych utraconych na froncie, a więc zabitych, zaginionych i rannych, którzy nie wezmą udział w walkach.

W sierpniu resort obrony USA, powołując się na dane wywiadowcze, oznajmił, że od początku wojny zginęło bądź zostało rannych od 70 tys. do 80 tys. rosyjskich wojskowych. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace mówił we wrześniu, że ogólne straty armii rosyjskiej w Ukrainie przekraczają 80 tysięcy, z czego około 25 tysięcy to zabici.

Niezależny rosyjski portal Ważnyje Istoii 12 października podał, powołując się na źródło w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB), że straty rosyjskie to 90 tysięcy ludzi – dane te obejmują zabitych, zaginionych bez wieści bądź rannych w stopniu, który nie pozwala na powrót do służby.

Szojgu zameldował Putinowi koniec częściowej mobilizacji

Siergiej Szojgu podczas piątkowego spotkania z Władimirem Putinem poinformował o zakończeniu częściowej mobilizacji, rozpoczętej w Rosji 21 września. Szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że zmobilizowano 300 tys. ludzi, z których 82 tys. trafiło na front w Ukrainie, a 218 tys. przechodzi szkolenie.

RadioZET.pl/PAP