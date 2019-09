Urodziła się trzy miesiące po śmierci mamy. Jest pod opieką ojca

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Szpital uniwersytecki w drugim co do wielkości czeskim mieście Brnie poinformował we wtorek, że lekarze wykonali cesarskie cięcie i na świat przyszła ważąca 2,13 kg i mierząca 42 cm dziewczynka. 27-letnia matka dziecka doznała krwotoku mózgowego kilka tygodni po rozpoczęciu ciąży. Lekarze natychmiast rozpoczęli walkę o uratowanie dziecka i nakłonili kobietę do sztucznego podtrzymywania życia, aby utrzymać ciążę.

Po porodzie w 34. tygodniu ciąży, przy obecności męża i innych członków rodziny, personel medyczny odłączył systemy podtrzymywania życia matki i pozwolił jej umrzeć.

W oświadczeniu szpital nie podał szczegółów na temat zdrowia dziecka. Czeska telewizja publiczna ujawniła, że dziewczynka jest teraz pod opieką ojca.

RadioZET.pl/Reuters/apnews.com