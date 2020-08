Pożar wieżowca w Bohuminie. 11 osób nie żyje. Ludzie skakali z okien

Pożar w Bohuminie, leżącym tuż przy granicy z Polską, wybuchł w sobotę po południu w mieszkaniu na 11. piętrze wieżowca - poinformowała czeska policja. Ogień rozprzestrzenił się na wyższe kondygnacje. Agencja CTK podała, że w tragicznym pożarze zginęło 11 osób, w tym troje dzieci. Pożar w Boguminie jest najtragiczniejszy w Czechach od 1990 roku.

Pożar wieżowca w Bohuminie. Ludzie skakali z okien

Według naocznych świadków pożaru mieszkańcy wyskakiwali przez okna, próbując uciec przed dymem i płomieniami. - Widziałam dwie osoby siedzące na parapecie, które płonęły. Wtedy jedna z nich skoczyła - relacjonuje kobieta.

Czeska policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności i przyczyn pożaru. Mieszkanka domu, w którym doszło do pożaru, Karolina Szipkova powiedziała dziennikarzom, że policjanci zatrzymali mężczyznę, którego wyprowadzono w kajdankach. Miał twierdzić, że to on podłożył ogień.

