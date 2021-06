Wyciekły chemikalia z firmy utylizującej ścieki. Rośnie liczba ofiar

W Pilźnie doszło do wycieku chemikaliów na terenie zakładu utylizującego ścieki przemysłowe. Trzy osoby poniosły śmierć. Stan przebywającego w szpitalu czwartego z poszkodowanych jest stabilny - poinformowali przedstawiciele tamtejszej kliniki uniwersyteckiej.

W Pilźnie na zachodzie Czech doszło do wycieku chemikaliów. Wypadek zdarzył się w piątek w zakładzie utylizującym ścieki przemysłowe SUEZ.

Czechy. Wyciek chemikaliów w Pilźnie. Rośnie liczba ofiar

W wypadku ucierpiało siedem osób. Trzej pracownicy doznali obrażeń niezagrażających życiu i samodzielnie wyszli z budynku. Natomiast czterech mężczyzn przewieziono do szpitala. W piątek dwóch z nich zmarło. W sobotę śmierć poniósł kolejny pracownik. Stan przebywającego w szpitalu czwartego z poszkodowanych jest stabilny.

Oglądaj

Śledczy z Pilzna rozpoczęli postępowanie, mające ustalić okoliczności tragedii. Wewnętrzne postępowanie prowadzi firma Suez, której rzeczniczka Kasterzina Kodadova zadeklarowała pełną współpracę z policją i prokuraturą. Według rzeczniczki policji Michaeli Raindlovej, w sprawie wypadku potrzebne będą opinie biegłych.

Firma SUEZ zajmuje się m.in. utylizacją ścieków i osadów przemysłowych. Z oczyszczalni do wnętrza budynku przedostały się związki siarki o wysokim stężeniu.

Do wycieku doszło wewnątrz budynku, na zamkniętym terenie firmy w dzielnicy Pilzna, Skvrnianech. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do kanalizacji i wód gruntowych. Rzecznik lokalnej straży pożarnej Petr Poncar powiedział, że okoliczni mieszkańcy nie byli zagrożeni. Strażacy zalecili na wszelki wypadek, by nie otwierali okien.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK