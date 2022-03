Czernihów okrążony przez wojska rosyjskie. "Ostrzał z ziemi i z powietrza"

Wojna w Ukrainie trwa już ponad miesiąc. Bardzo niepokojące wieści płyną z położonego na północy kraju Czernihowa. Gubernator obwodu Wiaczesław Czaus przekazał, że miasto jest okrążone przez wojska rosyjskie.

Czaus, przemawiający w ukraińskiej telewizji, poinformował o ostrzale miasta prowadzonym z ziemi oraz powietrza. Miasto od dłuższego czasu jest pozbawione dostępu do wody pitnej.

Czernihów okrążony przez wojska rosyjskie

Kilka dni temu informowano, że w Czernihowie rosyjscy żołnierze sporządzają listy mieszkańców przeznaczonych do "ewakuacji" do Rosji. Osoby znajdujące się na listach mają być wywożone do miasta Lgow w obwodzie kurskim.

W środę Rosjanie zbombardowali most na rzece Desna na trasie łączącej Czernihów z Kijowem. Atak prawdopodobnie miał na celu uniemożliwienie ewakuacji mieszkańców w kierunku ukraińskiej stolicy i dostarczania pomocy humanitarnej do Czernihowa.

Ponad połowa mieszkańców Czernihowa opuściła miasto w związku z rosyjskimi atakami. Ludzie, którzy pozostali, przygotowują jedzenie na ulicy, wody i prądu nie ma od ponad tygodnia, zwłoki godzinami leżą na chodnikach - alarmował we wtorek mer miasta Władysław Atroszenko, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

RadioZET.pl/ Reuters/ PAP

