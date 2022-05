Części ze zmywarek i lodówek w rosyjskich czołgach. Tak próbują przetrwać żołnierze Putina

Minister handlu USA Gina Raimondo przekazała, że Rosjanie są zmuszeni do montowania w niektórych swoich czołgach podzespoły ze zmywarek i lodówek. Główną przyczyną takiego zachowania są amerykańskie sankcje, wśród których pojawiły się zakazy eksportu do Rosji wielu zaawansowanych technologii, które mogłyby zostać wykorzystane przez rosyjskie wojsko.

- Mamy doniesienia od Ukraińców, że kiedy znajdują rosyjski sprzęt wojskowy, jest on wypełniony półprzewodnikami, które zostały wyjęte ze zmywarek i lodówek - poinformowała Gina Raimondo podczas wysłuchania w Senacie USA.

Tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę zachodnie kraje i USA nałożyły na Rosję wiele sankcji, w tym także technologicznych. Jako że Rosjanie zaczynają odczuwać kary gospodarcze, tamtejsi żołnierze próbują przetrwać i robią, co się da. Zdaniem minister handlu USA w wyniku sankcji eksport technologii z USA do Rosji spadł o prawie 70 procent od czasu ich wprowadzenia pod koniec lutego. Około 30 innych krajów przyjęło podobne zakazy eksportu, które dotyczą również Białorusi.

- Nasze podejście polegało na zablokowaniu rozwoju rosyjskiej technologii, aby sparaliżować ich zdolność do kontynuowania operacji wojskowej. I to jest dokładnie to, co robimy - zaznaczała Raimondo.

Rosjanie wykorzystują części ze zmywarek i lodówek do czołgów

Rzeczniczka ministerstwa handlu Robyn Patterson sprecyzowała, że liczba wysyłek z USA do Rosji zawierających przedmioty podlegające sankcjom, czyli półprzewodniki, sprzęt telekomunikacyjny, lasery, awionikę i elementy technologii morskiej, spadła o 85 procent, a ich wartość obniżyła się o 97 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku.

Chipy komputerowe, zwane również półprzewodnikami, to "mózgi" obsługujące większość nowoczesnego sprzętu, od urządzeń domowych po myśliwce wojskowe. Rosja produkuje niewiele własnych chipów, opierając się na imporcie z firm azjatyckich i zachodnich.

Według ekspertów z londyńskiej grupy Conflict Armament Research, która przeprowadziła analizę działania rosyjskich dronów wojskowych, zestrzelonych nad Ukrainą w ostatnich latach, maszyny te były wypełnione zachodnimi urządzeniami elektronicznymi i komponentami.

RadioZET.pl/PAP

