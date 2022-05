"Cztery rakiety i nic nie zostanie". Kolejne groźby propagandystów Putina

Aleksiej Żurawliow, deputowany do Dumy Państwowej, na antenie rosyjskiej państwowej telewizji Rossija 1 groził USA "zniszczeniem za pomocą czterech rakiet". Dodał, że 2 mln Ukraińców musi zostać "zniszczonych". To kolejna skrajna wypowiedź propagandystów Putina.

Rosyjska telewizja państwowa to główne narzędzie propagandowe Kremla. Po inwazji Rosji na Ukrainę większość państw europejskich zablokowała do nich dostęp, podobnie jak do kremlowskich serwisów internetowych. Wypowiedzi w propagandowych mediach Władimira Putina regularnie śledzi Julia Davis, amerykańska publicystka serwisu "The Daily Beast".

Na Twitterze zamieściła nagranie z programu w stacji Rossija 1, w którym wystąpił prokremlowski polityk Aleksiej Żurawliow. - Do zniszczenia całego wschodniego wybrzeża USA wystarczą dwie rakiety Sarmat. I dwie kolejne na zachodnie wybrzeże. (...) Cztery rakiety i nic nie zostanie - podkreślił. Dodał, że "grzyb atomowy będzie widoczny z Meksyku".

"2 mln ludzi powinno opuścić Ukrainę lub być zniszczonych"

Następnie deputowany do Dumy Państwowej nawiązał do tzw. denazyfikacji Ukrainy. Pod tym terminem Kreml zasłania się inwazją na sąsiednie państwo. - Maksymalnie 5 proc. Ukraińców jest nieuleczalnych. Mówiąc krótko, 2 mln ludzi, którzy są gotowi odtworzyć SS. Pułk Azow jest faszystowskim SS. Ukraińskie siły zbrojne to Wehrmacht. Te 2 mln ludzi powinny opuścić Ukrainę lub zostać zdenazyfikowane, czyli po prostu zniszczone - mówił Żurawliow.

Nikt, prowadzący program ani zaproszeni goście, nie zareagował krytycznie na insynuacje polityka. - Dla mnie to jest wojna domowa. Niestety. Serce mnie boli, ponieważ Rosjanie walczą z Rosjanami jak za czasów naszej wojny domowej, gdy bez powodu zginęło 10 mln ludzi. A Zachód chce podzielić Rosję - dodał Żurawliow.

To nie pierwszy raz, kiedy kontrowersyjny polityk wypowiada w rosyjskich mediach państwowych skandaliczne słowa. Jeszcze w styczniu 2022 r., czyli na miesiąc przed inwazją Putina na Ukrainę, wzywał, aby na Kubie lub w Wenezueli ustawić broń atomową. Rzekomo w odpowiedzi na pomoc wojskową Zachodu dla Ukrainy.

Z kolei 28 kwietnia groził Zachodowi rosyjską bronią jądrową. Powiedział, że Kreml może zmieść z powierzchni ziemi całe Niemcy, Francję i Wielką Brytanię w mniej niż 200 sekund. Gdy przedstawiono mu argumenty, że Wielka Brytania również posiada broń nuklearną, podkreślił, że rosyjski atak wyprzedzający może wyłączyć brytyjską triadę nuklearną.

