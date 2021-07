Czwartej, a nawet piątej i szóstej fali epidemii spodziewa się w najbliższych miesiącach szwajcarski epidemiolog Didier Petit, który stał na czele niezależnej komisji oceniającej skuteczność walki z epidemią Covid-19 we Francji.

Koronawirus nigdy nie zniknie, trzeba będzie z nim żyć przez wiele lat – stwierdził epidemiolog Didier Petit podczas obrad komisji spraw społecznych francuskiego Senatu. Jak dodał, obowiązek szczepień dla wszystkich to "trudny temat".

Kolejna fala pandemii ''pod koniec lata lub we wrześniu''

Lekarze występujący w czwartek rano w programach radiowych i telewizyjnych, wzywali do jak najszybszego, pełnego zaszczepienia się. Niektórzy twierdzili, że odstęp pomiędzy pierwszą a drugą szczepionką jest zbyt długi, by zapobiec nowej fali epidemii, której nadejścia spodziewają się ''pod koniec lata lub we wrześniu''.

Mimo postępów w tempie szczepień, połowa dorosłych mieszkańców Francji jest po pierwszym szczepieniu, a ponad 32 proc. po obu dawkach. – Od kilku dni zapadalność na Covid-19 przestała się zmniejszać – oświadczył po zebraniu rady ministrów rzecznik rządu francuskiego Gabriel Atal.

Infekcjolog paryskiego szpitala Pitie-Salpetriere Robert Sebbag przyznał w wywiadzie dla telewizji LCI, że nie jest pewne, by zbiorowa odporność, jaką zapewnić mają szczepienia, była ''panaceum na Covid-19''. Jego zdaniem należy zachęcać do szczepień, ale nie trzeba do nich zmuszać.

Jean-Sebastien Fargou, założyciel i szef portalu Atlantico, krytykował strategię i taktykę władz francuskich, które, jak zarzucał w wieczornej debacie radia France Inter, od początku pandemii popełniały błąd za błędem. – Od ponad roku nie potrafimy zatrzymać choroby, to zatrzymujemy Francuzów – krytykował, nawiązując do trzech kolejnych lockdownów, które uznał za ''deptanie swobód publicznych''.

RadioZET.pl/PAP