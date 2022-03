Trwa czwarta runda rozmów ukraińsko-rosyjskich, która tym razem odbywa się w formacie wideokonferencji. „Strony aktywnie wyrażają swoje stanowiska, które zostały już doprecyzowane. Komunikacja jest trudna, ale się toczy” - poinformował w poniedziałek po godz. 11:00 doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Przed godziną 15 dodał, że nastąpiła przerwa techniczna, która potrwa do wtorku.

Rozpoczęła się czwarta runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji - poinformował w poniedziałek około godz. 10:15 portal Ukraińska Prawda, powołując się na doradcę ukraińskiego prezydenta i jednego z uczestników rozmów Mychajło Podolaka.

Wcześniej Podolak napisał na Twitterze, że czwarta runda negocjacji dotyczyć będzie „pokoju, zawieszenia broni, natychmiastowego wycofania wojsk i gwarancji bezpieczeństwa”. „To będą twarde dyskusje. Choć Rosja zdaje sobie sprawę z bezsensowności swoich agresywnych działań, wciąż łudzi się, że 19 dni przemocy przeciwko pokojowym miastom Ukrainy to właściwa strategia” - nadmienił.

Trwa czwarta runda rozmów ukraińsko-rosyjskich

O godzinie 11:10 polskiego czasu doradca Wołodymyra Zełenskiego zamieścił zdjęcie i aktualizację z rozmów. „Strony aktywnie wyrażają swoje stanowiska, które zostały już doprecyzowane. Komunikacja jest trudna, ale się toczy. Powodem tych różnic jest to, że mamy bardzo odmienne systemy polityczne. Ukraina to wolny dialog w społeczeństwie i obowiązkowy konsensus. Rosja - to ultymatywne tłumienie własnego społeczeństwa” - ocenił Podolak.

Rozmowy tym razem toczyły się w formacie wideokonferencji. Przed godziną 15 Mychajło Podolak przekazał, że nastąpiła przerwa techniczna, a negocjacje zostały wstrzymane do wtorku.

