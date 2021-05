Nie żyje porwany 4-latek. Zakrwawione ciało dziecka porzucono na ulicy

4-latek Cash Gernon nie żyje. Zakrwawione ciało porwanego dziecka znaleziono na jednej z ulic w Dallas - podał amerykański portal ABC7.com powołując się na depeszę Associated Press. Policja aresztowała 18-latka podejrzanego o porwanie dziecka. Śledczy nie wykluczają postawienia zatrzymanemu kolejnych zarzutów.

4-letni Cash Gernon został znaleziony martwy na jednej z ulic Dallas w stanie Teksas w USA. Kobieta, która wychowywała 4-latka, powiedziała, że śpiące w domu dziecko porwał włamywacz.

Policja aresztowała w sprawie 18-letniego Darriynna Browna pod zarzutem porwania i włamania. Śledczy nie wykluczają postawienia Brownowi kolejnych zarzutów po zapoznaniu się z wynikami sekcji zwłok i przeanalizowaniu dowodów.

Porwany 4-latek z Dallas nie żyje. Zwłoki porzucono na ulicy

Zwłoki dziecka zauważyła kobieta, która uprawiała jogging. Powiedziała, że twarz 4-latka i górna połowa jego ciała były pokryte krwią. Chłopiec nie miał butów ani koszuli. Zastępca komendanta policji w Dallas Albert Martinez powiedział, że dziecko najprawdopodobniej poniosło gwałtowną śmierć, a sprawca użył broni białej.

Sąsiedzi są poruszeni śmiercią dziecka. Był znany mieszkańcom, chętnie biegał i bawił się w okolicy. – Trudno w to uwierzyć. Nie sądzę, żeby sprawca był przy zdrowych zmysłach – powiedział Jose Ramirez lokalnej stacji telewizyjnej.

Kobieta, która wychowywała chłopca, powiedziała, że był on szczęśliwym i radosnym dzieckiem. Mówiła też, że policja otrzymała nagranie monitoringu, na którym widać domniemanego sprawcę, włamującego się przez tylne drzwi i porywającego śpiącego chłopca. Poszukiwania trwały przez cały weekend.

18-letni Darriynn Brown aresztowany w sprawie zamordowanego 4-latka

Sąd zdecydował o areszcie dla Darriynna Browna i wyznaczył kaucję w wysokości 1,5 miliona dolarów. Brown był już znany policji.

Brown był objęty dozorem elektronicznym, ponieważ nie stawił się na policji w jednym z toczących się przeciw niemu postępowań. Nosił specjalną bransoletkę z nadajnikiem pokazującym jego położenie, co może ułatwić śledczym ustalenie, czy to on zamordował 4-latka. Z akt sądowych wynika, że Darriynn Brown mieszka niecały kilometr od miejsca, w którym znaleziono ciało chłopca.

