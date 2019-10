Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Informacje o zaginięciu Dawida pojawiają się również w niemieckich mediach.

25-letni mieszkaniec gminy Wapno przebywał w Niemczech, zatrudniony jako robotnik budowlany. Jak podaje portal naszemiasto,pl, w piątek wieczorem wybrał się z grupą znajomych na Oktoberfest, w miejscowości Hermes. To właśnie wtedy ślad po nim zaginął. Według relacji znajomych Polak miał wrócić sam do domu, ale ostatecznie do niego nie dotarł.

W chwili zniknięcia Dawid miał na sobie szare spodnie dresowe, czarną kurtkę oraz czarne buty z pomarańczowymi sznurówkami, a na głowie – szarą czapkę. Na przedramieniu ma tatuaż w kształcie klucza. Poniżej publikujemy zdjęcie zaginionego:

fot. Facebook/Justyna Sikorska

Zarówno w polskich, jak i niemieckich mediach oraz na Facebooku pojawiły się liczne wiadomości o zaginięciu młodego Polaka. O pomoc w poszukiwaniach szczególnie proszą jego najbliżsi.

Rodzina prosi o pomoc

Portalowi naszemiasto.pl udało się skontaktować z bratem poszukiwanego.

– Brat od ponad roku pracował w Niemczech w budowlance. Nie zadzwonił do nas jak zawsze w sobotę, dlatego zaczęliśmy się martwić. Siostra skontaktowała się z jego znajomymi i okazało się, że Dawid zaginął – mówił portalowi. Dodał, że rodzina "tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło".

– Sami słyszeliśmy milion wersji. Wraz z grupą znajomych byli na imprezie. Wiemy, że znajomi, którzy z nim byli, zgłosili sprawę na niemiecką policję – powiedział brat Dawida.

Dawida Sikorskiego szukają również policjanci z Wągrowca.

Akcja poszukiwawcza rodzi wiele trudności ze względu na brak znajomości języka – rodzinie Dawida trudno jest cokolwiek ustalić. Niemieccy policjanci nie nawiązali dotąd z nimi kontaktu.

RadioZET.lp/naszemiasto.pl/Facebook