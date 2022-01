Dekompresja na pokładzie samolotu linii lotniczej LOT. Do incydentu doszło w powietrzu. O groźnej sytuacji poinformował na Twitterze europoseł Lewicy Robert Biedroń, który był na pokładzie maszyny.

Z filmiku udostępnionego przez europosła wynika, że pasażerowie lotu z Warszawy do Brukseli musieli założyć maski z tlenem. Maszyna awaryjnie lądowała w niemieckim Düsseldorfie.

"PILNE: Właśnie wylądowaliśmy awaryjnie na lotnisku w Düsseldorfie. Samolot #LOT WAW-BRU miał dekompresję na pokładzie. Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale została opanowana. Brawo załoga!" - napisał na Twitterze Biedroń.

Awaria polskiego samolotu. Na pokładzie Robert Biedroń

Według danych zamieszczonych na stronie Flightradar24.com chodzi o lot numer LO233, który w poniedziałek o godz. 16:30 wystartował z Lotniska Chopina w Warszawie. Samolot planowo po 2 godzinach lotu miał lądować w Brukseli.

Jednak wcześniej doszło do awaryjnego sprowadzenia maszyny na ziemię. Do wyraźnego obniżenia lotu doszło na wysokości ok. 10 tys. metrów, gdy samolot znajdował się nad środkowymi Niemcami.

RadioZET.pl