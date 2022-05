"Deszcz ognia" nad Ukrainą. Putinowcy kolejny raz użyli zakazanych pocisków

Rosjanie zrzucili tzw. deszcz ognia, czyli zabronione bomby fosforowe na szkołę w Awdijiwce w obwodzie donieckim. Do ataku doszło w nocy z wtorku na środę. Placówka doszczętnie spłonęła – poinformował szef lokalnych władz Pawło Kyryłenko.

W szkole w Awdijiwce, którą ostrzelano pociskami fosforowymi, nie było ani jednego żołnierza lub sprzętu wojskowego. Przed rosyjską inwazją uczyło się tam ponad 200 dzieci. "Często przyjeżdżali też goście z różnych zakątków kraju i zza granicy. Teraz zostały wyłącznie ruiny" – napisał na Telegramie Kyryłenko. Według szefa regionalnych władz Rosjanie zniszczyli dotąd w obwodzie donieckim 191 szkół, 181 przedszkoli, 23 szkoły zawodowe i 21 uczelni.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie używają zakazanych bomb fosforowych

Od początku wojny w Ukrainie pojawiają się liczne doniesienia o używaniu przez wojska Putina broni fosforowej. Wcześniej takie przypadki odnotowano w innych miejscowościach w Donbasie, w tym w zrujnowanym Mariupolu nad Morzem Azowskim, a także m.in. w obwodach charkowskim i zaporoskim. W sobotę 14 maja siły rosyjskie po raz pierwszy użyły przeciw obrońcom Azowstalu bomb fosforowych.

Protokół III konwencji genewskiej z 1977 roku zabrania wykorzystywania białego fosforu jako broni na terenach zamieszkanych przez cywilów. Pociski te można stosować tylko jako amunicję oświetlającą lub znaczniki celów z dala od budynków mieszkalnych. Temperatura spalania takich pocisków to ok. 3000 stopni Celsjusza. Niszczą one siłę żywą i sprzęt poprzez tworzenie masowych ognisk pożarów.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/PAP