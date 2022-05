„Dla Putina wojna jest korzystna”. Z własnej woli się z niej nie wycofa

Wojna w Ukrainie przynosi Rosji ogromne straty – zarówno bezpośrednie, jak i wynikające z nałożonych na kraj sankcji międzynarodowych. Z najnowszego raportu sił ukraińskich wynika, że wojsko inwazyjne straciło niemal 24 000 żołnierzy oraz ponad 1000 czołgów.

Zdaniem Billa Browdera nie wpłynie to jednak na chęć zakończenia wojny przez Rosję. Jest ona bowiem toczona w imię interesów Putina, a nie rządzonego przez niego kraju: celem dyktatora jest utrzymanie się u władzy i zachowanie przywilejów i bogactwa. Ze śledztw dziennikarskich wynika, że Putin może mieć nawet 200 mld dolarów majątku.

„Putin ukradł dobrobyt Rosjanom”. Wojna ma odwrócić od tego uwagę

- Putin nigdy nie był zainteresowany budową dobrobytu w Rosji, on ten dobrobyt ukradł. W ciągu ostatnich 22 lat Putin i jego kolesie ukradli rosyjskiemu narodowi bilion dolarów. On nie jest zainteresowany dobrobytem, lecz tym, by nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Nie myśli o niczym innym, jak tylko o osobistym przetrwaniu – powiedział PAP Bill Browder, który za ujawnianie mechanizmów korupcyjnych w Rosji został uznany w 2005 przez jej władze za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

Prezydent Rosji w przeszłości poprawiał swoją popularność za pomocą zwycięskich wojen. Zajęcie Krymu w 2014 znacznie zwiększyło poparcie dla niego w Rosji, podobnie było z wcześniejszymi wojnami w Czeczenii i Gruzji. Zdaniem Browdera Putin postanowił więc skorzystać po raz kolejny ze sprawdzonego sposobu na podbicie sondaży. Tym bardziej, że mógł się poczuć zagrożony, widząc jak w styczniu obalono prezydenta Kazachstanu i jakie problemy z utrzymaniem władzy na Białorusi miał Aleksandr Łukaszenka.

- Patrząc na jego wskaźniki popularności w ostatnich 20 latach, widzimy, że za każdym razem, kiedy rozpoczynał wojnę, szły one w górę. W czasie wojny z Gruzją szły w górę, po aneksji Krymu i teraz, po tej inwazji, również. Dla niego jest wyjątkowo korzystne być w stanie wojny, bo wtedy Rosjanie zwracają uwagę na zewnętrznego wroga, a nie na problemy wewnątrz kraju – powiedział Browder.

Tym razem jednak Putin miał „ugryźć więcej, niż może przełknąć” i zastanawiać się, co dalej może zrobić, żeby nie zacząć tracić z powodu wojny.

- W którymś momencie dostrzeże, że popularność jego działań spada, więc musi zrobić coś, co znów ją podniesie. Poprzedni typ eskalacji – próba zajęcia całej Ukrainy – nie udał się, ponieważ nie ma wystarczających możliwości wojskowych, by to zrobić, musi więc eskalować w jakiś straszliwy sposób przeciwko ludności cywilnej, np. używając broni biologicznej, chemicznej czy taktycznej broni jądrowej. Z tym że to niczego nie rozwiąże – nie da mu to więcej terytoriów, więcej władzy, to będzie tylko terroryzowanie i zabijanie ludzi – powiedział Bowder.

RadioZET.pl/PAP/Bartłomiej Niedziński

