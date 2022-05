Dla Rosji to będzie ogromna zmiana. Putin "nie chce przyznać się do wpadki"

- Rosja bagatelizuje nasze wstąpienie do NATO, żeby nie przyznać się do wpadki - powiedział wysłannikowi Radia ZET do Helsinek analityk Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (FIIA) Matti Pesu. Analityk przyznał, że dla Rosji może to nie jest ogromna zmiana pod względem militarnym, ale pod względem politycznym jak najbardziej tak. Finlandia i Szwecja złożyły 18 maja w Brukseli wniosek o członkostwo w NATO.

- Słyszymy z Rosji komentarze, bagatelizujące znaczenie naszego dołączenia do NATO. Co jest ciekawe, bo w Finlandii wszyscy spodziewaliśmy się raczej ostrej odpowiedzi - powiedział Matti Pesu w rozmowie z reporterem Radia ZET.

Dlaczego Rosja jest w tej sprawie tak wycofana? - Być może dlatego, że nie chcą skupiać na tym zbyt dużej uwagi, bo to może pokazać oczywisty fakt, że Finlandia i Szwecja w NATO to wpadka dla Rosji. Być może nie mają też teraz zdolności, by w tym momencie odpowiedzieć, bo są zbyt skupieni na Ukrainie - zaznaczył Pesu. Dodaje, że ewentualne groźby rozmieszczenia przy granicy z Finlandią broni nuklearnej nie budzą większych obaw. - Taka broń, w postaci Iskanderów, i tak jest blisko nas, w okolicach Sankt-Petersburga i być może Kaliningradu - powiedział analityk FIIA.

"Mamy silną armię. Nigdy nie oszczędzaliśmy"

Co Finlandia wniesie do NATO? - Finlandia, jak na naszą 5,5 milionową populację, ma potężną armię. Mamy jedną z najsilniejszych artylerii w Europie. Do tego właśnie kupujemy z USA myśliwce F-35, które dołączą do naszych starszych F-18. Oprócz tego posiadamy bardzo duże zasoby rezerwistów, bo od lat funkcjonuje u nas obowiązkowa służba wojskowa - powiedział Jussi Pullinen z Helsingin Sanomat, największego fińskiego dziennika. W rozmowie ze specjalnym wysłannikiem Radia ZET do Finlandii przyznał, że mimo dekad neutralności Finlandia nigdy nie oszczędzała na inwestycjach w wojsko

RadioZET.pl