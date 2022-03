Potężny rosyjski konwój pod Kijowem rozprasza się. "Haubice przygotowane do wystrzału"

Nowe zdjęcia satelitarne wskazują na przegrupowanie rosyjskiego konwoju w pobliżu Kijowa - poinformowała agencja Reutera, powołując się na amerykańską firmę Maxar, zajmującą się m.in. obsługą satelitów okołoziemskich. Zdaniem firmy wysunięte dalej na północ jednostki ustawiły się w pobliżu wsi Łubianka, przygotowując haubice do wystrzału.

Kijów pozostaje niezdobyty, nie ma jednak wątpliwości, że stolica Ukrainy wciąż jest jednym z głównych celów wojsk Władimira Putina. Świat bacznie obserwuje potężny konwój rosyjskich czołgów, pojazdów opancerzonych i artylerii, ciągnący się do znajdującego się na obrzeżach Kijowa międzynarodowego lotniska Antonow.

Zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar pokazywały, że długi na 64 kilometry konwój utknął i przez wiele dni stał w miejscu. Z najnowszych zdjęć Maxara (udostępnionych mediom w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego) wynika jednak, że konwój miał w znacznej mierze rozproszyć się i przemieścić m.in. na zalesione tereny.

Zdaniem firmy oddziały rosyjskiej armii poruszają się w pobliżu lotniska, a wysunięte dalej na północ jednostki ustawiły się w pobliżu wsi Łubianka, przygotowując haubice do wystrzału.

Jeszcze w czwartek brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej informowało, że rosyjska kolumna nie przesunęła się w znaczący sposób już od ponad tygodnia, a w ostatnich dniach zauważono zmniejszoną aktywność rosyjskiego lotnictwa. "Nastąpił zauważalny spadek ogólnej rosyjskiej aktywności w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą w ostatnich dniach, prawdopodobnie w efekcie nieoczekiwanej skuteczności i oporu sił ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Rosja wysłała żołnierzy poborowych na Ukrainę, mimo poprzednich zapewnień prezydenta Putina, że tego nie zrobi. W miarę jak liczba ofiar będzie rosła, prezydent Putin będzie zmuszony sięgać do wszystkich oddziałów rosyjskich sił zbrojnych i innych źródeł, by uzupełniać straty" - napisano.

"Kijów przygotowuje się do obrony"

Kijów przygotowuje się do obrony – mówił w nagraniu opublikowanym w czwartek na Telegramie mer Witalij Kliczko. Władze miasta zabezpieczają funkcjonowanie infrastruktury – jest woda, światło, ciepło i internet; działają sklepy z żywnością i apteki. „Przygotowujemy się, by dać odpór agresorowi, jaki rwie się do serca naszego państwa” – powiedział Kliczko.

Przypomnijmy, że pod stolicą Ukrainy nadal trwają ciężkie walki, a stolica pomaga w ewakuacji mieszkańców Hostomla, Buczy, Worzelu i Irpienia. Na dworcu w Kijowie pomagają im wolontariusze, w tym – w dalszej ewakuacji na zachód kraju.

