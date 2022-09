Miedwiediew grozi III wojną światową. Zaatakował Polskę i kraje NATO

Dmitrij Miedwiediew po raz kolejny zagroził państwom zachodu wybuchem potężnego konfliktu. "Kijowska klika przygotowała projekt gwarancji bezpieczeństwa, który w zasadzie jest prologiem do III wojny światowej. Nikt nie da gwarancji ukraińskim nazistom" - napisał na Telegramie.

Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew skomentował na Telegramie rekomendacje NATO dotyczące porozumienia o międzynarodowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. W rekomendacjach zawarto informacje m.in. o potrzebach inwestycji w ukraiński kompleks obronny.

"Kijowska klika przygotowała projekt gwarancji bezpieczeństwa, który w zasadzie jest prologiem do III wojny światowej. Nikt nie da gwarancji ukraińskim nazistom" - napisał Miedwiediew.

Dmitrij Miedwiediew znowu grozi III wojną światową

W swoim wpisie zwrócił się także do państw NATO, które mają być gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy. Chodzi tu o USA, Wielką Brytanię, Polskę, Niemcy, Włochy i kraje bałtyckie. "Muszą w końcu zrozumieć jedną prostą rzecz. To dotyczy wojny hybrydowej NATO z Rosją. Jeśli te półgłówki będą kontynuować pompowanie bronią reżimu kijowskiego, to wcześniej czy później kampania wojskowa przejdzie na kolejny etap" - kontynuował.

Co to oznacza? Miedwiediew tłumaczy, że zgodnie z tą perspektywą "znikną widoczne granice i potencjalna możliwość przewidywań działań stron konfliktu", a także w działania wojenne zaangażują się kolejne strony. "Wtedy już w krajach zachodnich nie będzie można siedzieć w czystych domach i mieszkaniach, śmiejąc się z tego, jak za pomocą obcych rąk osłabiają Rosję".

"Na razie politycy i ich tępe think tanki, w zamyśleniu kręcą kieliszkiem wina w dłoniach, myśląc, w jaki sposób będą w stanie rozprawić się z nami, nie wchodząc bezpośrednio w wojnę. Smutni idioci z antycznym myśleniem" - zakończył.

RadioZET.pl/ Telegram