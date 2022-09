Miedwiediew znowu szaleje. "Kudłata Boriska", "przyszła ciotka świr"

Dmitrij Miedwiediew od początku wojny w Ukrainie jest jednym z najostrzejszych propagandystów Kremla. Były rosyjski prezydent nie przebiera w słowach, regularnie wysuwając absurdalne oskarżenia pod adresem Zachodu i Polski, a także grożąc sojusznikom Ukrainy wojną nuklearną.

Tym razem na jego celowniku znalazła się nowa brytyjska premier Liz Truss. Miedwiediew zarzucił jej brak elementarnych kompetencji, wróżąc jednocześnie rychły koniec kariery. Słowa polityka cytuje portal Wirtualna Polska. "Odszedł wujek świr, przyszła ciotka świr" - napisał Miedwiediew, komentując w ten sposób dymisję Borisa Johnsona i wybór nowego szefa rządu na Wyspach.

Miedwiediew o Liz Truss: odejdzie w niełasce jak "kudłata Boriska"

"Nowy premier: a) niekompetentny i mierny termojądrowy rusofob, który nie ma elementarnych wyobrażeń o polityce, historii, geografii, ale chce we wszystkim pokonać Rosję; b) kosi pod Margaret Thatcher, nie posiadając swoich umiejętności nawet w 5 proc.; c) spodziewa się przezwyciężenia kryzysu energetycznego i inflacji żywności, które stały się wynikiem jej własnych szalonych sankcji" - napisał Miedwiediew na Telegramie.

Były rosyjski prezydent stwierdził także, że Liz Truss "pokłóci się ze wszystkimi, zawiedzie wszystkich i odejdzie w niełasce, podobnie jak jej poprzedniczka, kudłata Boriska".

Miedwiediew zaatakował także wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella. "Człowiek o smutnej twarzy o imieniu Borrell powiedział, że Rosja to państwo faszystowskie [...] Nie chciałbym wracać do tego obrzydliwego oświadczenia komisarza UE, ale muszę szczególnie podkreślić, że nikt nigdy nie powinien zapominać o takich rzeczach. Ten urzędnik powinien być na stałe wymieniony jako istota, której nie podaje się dłoni, bez prawa do ułaskawienia" - podsumował Miedwiediew.

Zmianę na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii skomentował wcześniej rosyjski MSZ. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa stwierdziła, że zmiana szefa rządu na Liz Truss ma być przejawem "kryzysu demokracji w Wielkiej Brytanii".

