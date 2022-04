Szef MSZ Ukrainy: Putin nie ma już sił, aby atakować z wielu kierunków

Putin nigdy nie przyzna się do porażki w wojnie z Ukrainą, ale jego działania pokazują, że nie ma już sił, by atakować z wielu kierunków - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w rozmowie z CNN.

Dmytro Kułeba w rozmowie z CNN powiedział, że Rosja nie przyzna się do klęski w wojnie z Ukrainą. - Nie wyobrażam sobie momentu, kiedy Putin wyjdzie i powie: "no cóż, przegraliśmy, to był błąd". To się nigdy nie zdarzy, zawsze będą mówić, że wygrywają, że wszystko jest w porządku i wszystko idzie zgodnie z planem - powiedział.

Przypomniał, że Rosjanie wielokrotnie mówili o zniszczeniu ukraińskich sił obrony przeciwlotniczej, ale to ukraińskie wojsko zestrzeliło rosyjskie samoloty i śmigłowce.

"Putin nie ma już sił, aby atakować z wielu kierunków"

- Niezależnie od realiów, z podejmowanych przez Rosjan kroków mogę wywnioskować, że Putin rozumie, iż nie jest wystarczająco silny, aby kontynuować ataki na Ukrainę ze wszystkich stron. A teraz to już oczywiste - dodał Kułeba.

- USA przekazały Ukrainie sprzęt ochronny przeciwko ewentualnym atakom chemicznym lub biologicznym - powiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. To efekt obaw o potencjalne użycie takiej broni przez Rosję - dodała.

Przedstawicielka Białego Domu wyraziła też zadowolenie z ogłoszonej wcześniej decyzji o przekazaniu Ukrainie systemów obrony wybrzeża przez Wielką Brytanię i sojuszników NATO.

RadioZET.pl/ PAP

