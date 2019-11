Dom Hitlera zyska nową funkcję. ''Ma to zapobiec pielgrzymkom neonazistów''

Dom Adolfa Hitlera zostanie przekształcony w posterunek policji. Ma to zapobiec przekształceniu się budynku w cel pielgrzymek neonazistów - poinformował we wtorek minister spraw wewnętrznych Austrii Wolfgang Peschorn.

Dom rodzinny Adolfa Hitlera znajduje się w niewielkiej miejscowości Braunau am Inn, w pobliżu granicy z Niemcami. Niedawno władze austriackie dokonały przymusowego wykupu domu. Do Braunau am Inn zaproszono architektów ze wszystkich krajów UE, aby przygotowali i przedstawili plany przebudowy budynku.

Dom Adolfa Hitlera będzie posterunkiem policji

Wyboru zwycięskiego projektu dokona w pierwszej połowie przyszłego roku jury złożone z ekspertów i osobistości publicznych.

Wykorzystywanie domu przez policję powinno wysłać jasny sygnał, że ten budynek nigdy nie będzie już przywoływał wspomnień narodowego socjalizmu głosi opublikowane oświadczenie ministra

Adolf Hitler urodził się w Braunau w roku 1889. Austria, która została anektowana przez hitlerowskie Niemcy w 1938 roku, przez dziesięciolecia utrzymywała, że była pierwszą ofiarą nazistów.

W ostatnich latach jednak władze austriackie przyznały, że Austriacy również uczestniczyli w zbrodniach hitlerowskich oraz, że w kraju nie było właściwie większego oporu przeciwko rządom Hitlera.

RadioZET.pl/PAP