Donald Trump napisał na Twitterze: "Poleciłem Marynarce Wojennej USA, by ostrzelała i zniszczyła każdy irański okręt, który będzie nękał nasze okręty na morzu"

Słowa Trumpa to prawdopodobnie reakcja na incydent sprzed tygodnia, kiedy Pentagon oskarżył Teheran o niebezpieczne manewry w Zatoce Perskiej. 11 irańskich szybkich łodzi miało wówczas z niebezpieczną prędkością zbliżać się do amerykańskich okrętów, m.in. przecinając im drogę. Iran twierdził wówczas, że to USA sprowokowały zajście.

Choć incydent miał miejsce tydzień temu, informacje o sprawie przypomniała w środę rano telewizja Fox News.

Przedstawiciele Pentagonu ocenili w środę, że słowa Trumpa powinny być rozumiane jako przestroga.

Prezydent wydał ważne ostrzeżenie dla Irańczyków, podkreślając, że wszystkie nasze okręty zachowują prawo do samoobrony

- powiedział dziennikarzom zastępca sekretarza obrony David Norquist.

Podczas tej samej konferencji wiceprzewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał sił powietrznych John Hyten, podkreślił, że podoba mu się ostrzeżenie Trumpa. - Nikt nie powinien wątpić, że dowódcy mają teraz prawo zareagować na każdy wrogi czyn lub wrogi zamiar - zaznaczył Hyten.

RadioZET.pl/PAP