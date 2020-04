Trump wyznał, że wie, co się dzieje z Kim Dzong Unem. "Życzę mu dobrze"

Do tej pory nieznany jest stan zdrowia Kim Dzong Una. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że już tę wiedzę posiadł. Jeszcze nie dawno wyznał, że nie wie, co się dzieje z przywódcą Korei Północnej.

W ubiegły weekend niektóre zagraniczne media informowały, że nie żyje Kim Dzong Un. Do tej pory tej wiadomości nie potwierdziły koreańskie służby.

Spekulacje dotyczące stanu zdrowia Kim Dzong Una pojawiły się po tym, jak 36-letni dyktator nie pojawił się 15 kwietnia na obchodach z okazji rocznicy urodzin swojego dziadka, założyciela KRLD Kim Ir Sena. Według japońskiego tygodnika "Shukan Gendai" przywódca jest "w stanie wegetatywnym" po operacji serca. Natomiast w piątek Agencja Reutera poinformowała, że władze Chin wysłały do Korei Północnej grupę ekspertów mających pomóc w leczeniu Kima. Reżimowe władze zaprzeczyły tym informacjom. Moon Chung-In, doradca prezydenta Mun Dze Ina twierdzi, że przywódca żyje i ma się dobrze.

Trump wie, co się dzieje z Kim Dzong Unem

Niecały tydzień temu prezydent USA pytany był o to, co się dzieje z dyktatorem Korei Północnej. Donald Trump odpowiedział wtedy, że nie wie, w jakim stanie jest Kim, ale życzy mu dobrze. We wtorek, 28 kwietnia Trump wyznał, że wie, co się dzieje z Kim Dzong Unem, ale nie może teraz o tym mówić.

Nie mogę dokładnie powiedzieć, ale tak — wiem, jaki jest stan Kima. Nie mogę o tym teraz mówić. Życzę mu dobrze. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Wiem, jak się czuje, mówiąc oględnie. Zobaczymy. Prawdopodobnie dowiecie się o tym niebawem

- cytuje słowa Trumpa z konferencji prasowej portal gazeta.pl.

W niedzielę, 26 kwietnia pociąg należący prawdopodobnie do przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una zaobserwowano na zdjęciach satelitarnych w nadmorskim mieście Wonsan – podała grupa 38 North. Reżimowe media informowały także niedawno o liście przywódcy skierowanym do robotników. Kim dziękował za budowę kompleksu turystycznego w Wonsan.

RadioZET.pl/gazeta.pl/38north.org