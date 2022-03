Doradca Bidena potwierdza: "Prezydent ogłosi w Polsce nowe sankcje i omówi rozmieszczenie wojsk"

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ogłosił we wtorek podczas briefingu zapowiadającego podróż Joe Bidena do Europy, że prezydent ogłosi w Polsce nowe sankcje przeciwko Rosji i omówi długoterminowe rozmieszczenie wojsk. - Biden odwiedzi Polskę, bo ta przyjęła na siebie największe brzemię i tam mamy najwięcej wojsk - dodał.

Podczas wizyty w Europie prezydent USA Joe Biden ogłosi nowe sankcje przeciwko Rosji i omówi długoterminowe rozmieszczenie wojsk w Europie - powiedział we wtorek podczas briefingu zapowiadającego podróż Bidena do Europy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Jak dodał, Biden ogłosi też nową inicjatywę ws. pomocy humanitarnej.

Doradca prezydenta zapowiedział, że ogłoszone zostaną zarówno nowe sankcje, jak i dodatkowe restrykcje zamykające istniejące luki. Dodał również, że podczas wizyty w Brukseli i Warszawie Biden będzie omawiał długoterminowe rozmieszczenie wojsk sojuszu na wschodniej flance, a także „dołączy do działań zmniejszających uzależnienie Europy od Rosji”. - W tej chwili dowódcy uważają, że na wschodniej flance jest wystarczająco wojsk, dlatego będziemy rozmawiać o zmianach w długim terminie - zaznaczył.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego poruszył również kwestię wizyty Joe Bidena w Polsce. - Biden odwiedzi Polskę, bo ta przyjęła na siebie największe brzemię i tam mamy najwięcej wojsk - podkreślił. - Polska musi się mierzyć nie tylko z konfliktem w Ukrainie, ale także obecnością wojsk Rosji na Białorusi, co fundamentalnie zmieniło sytuację bezpieczeństwa - dodał.

Sullivan odniósł się także bezpośrednio do wydarzeń w Ukrainie, stwierdzając, że „Rosja poniosła porażkę co do wszystkich swoich założonych celów”. - Rozpoczynając swoją inwazję, Rosja planowała osiągnąć trzy podstawowe cele: po pierwsze, podporządkować sobie Ukrainę, po drugie, zwiększyć swoją siłę i prestiż i po trzecie, podzielić i osłabić Zachód - stwierdził. Jak ocenił, Rosja nie tylko nie osiągnęła żadnego z celów, lecz w każdym aspekcie pogorszyła swoją sytuację. - Choć Rosja może wziąć więcej terytorium za sprawą swojej brutalnej operacji militarnej, nigdy nie zdoła zabrać kraju Ukraińcom - zakończył.

