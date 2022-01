Doradca prezydenta USA: Nie ma mowy, by wyeliminować z życia COVID-19

Główny doradca Białego Domu ds. medycznych Anthony Fauci powiedział, że nie ma możliwości trwałego wyeliminowania COVID-19 z życia społeczeństwa. W jego ocenie USA zbliżają się do momentu, w którym przejdą do nowej normalności - życia z koronawirusem. Zaznaczył, że wciąż jest do tego daleko, gdy w kraju w ciągu dnia wykrywa się milion nowych zakażeń, a umiera ponad tysiąc osób.