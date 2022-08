Nie żyje 16-latek postrzelony przez policję. Wcześniej zaatakował ich nożem

W Dortmundzie policja oddała strzały do 16-latka, który zaatakował funkcjonariuszy nożem. Co najmniej jeden z zaatakowanych policjantów sięgnął po broń służbową. Nastolatek został ciężko ranny. Wkrótce potem zmarł w szpitalu.

Niemieccy policjanci oddali strzały do nastolatka, który zaatakował funkcjonariuszy nożem. Ranny 16-latek zmarł. "Nie wiadomo, dlaczego w poniedziałek w Dortmundzie doszło do takiej eskalacji sytuacji" - zauważa we wtorek portal tygodnika "Stern".

Niemcy. Nie żyje 16-latek postrzelony przez policjantów

"Rozumiemy, że operacja na Holsteiner Strasse wywołuje emocje u wielu osób" - napisała na Twitterze policja i poprosiła o "powstrzymanie się od spekulacji przed zakończeniem śledztwa".

"W Niemczech rzadko zdarza się, aby policjantki czy policjanci strzelali do ludzi. W 2020 roku Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarejestrowało 15 takich przypadków, w większości w obronie własnej lub w sytuacjach kryzysowych" - podaje "Stern".

Niemniej śmiertelne postrzelenia z broni służbowej wywołały ostatnio poruszenie: 2 sierpnia bezdomny 23-letni mężczyzna został śmiertelnie ranny strzałem oddanym przez policjanta podczas akcji w dzielnicy dworcowej we Frankfurcie nad Menem. Dzień później, podczas eksmisji mieszkania w Kolonii, 48-letni lokator został zastrzelony przez policję - przypomina portal.

RadioZET.pl/ PAP