Dramat "na randce". Kobieta torturowała 30-latka i kazała mu wypić truciznę

Zasadzkę zaplanowała 25-letnia Brytyjka - Caprice Buddle. Kobieta poznała przez internet 30-letniego mężczyznę. Wiadomo, że kilka razy się z nim spotkała, a po nawiązaniu głębszej znajomości zaprosiła go do swojego mieszkania w Waterloovile.

"Randka" okazała się pułapką. Na miejscu na 30-latka czekała nie tylko Buddle, ale także jej wspólnik - Sean Perry. Nieświadomy mężczyzna został najpierw obezwładniony, a następnie uderzony stołkiem. Był to jednak dopiero początek jego koszmaru.

Mężczyzna był torturowany "na randce". Musiał wypić truciznę

30-latek był torturowany i obrażany. Napastnicy zmusili go także do wypicia chemicznego środka czyszczącego. Gdy zabrali mu telefon i portfel z kartami bankowymi, Buddle i Perry postanowili pozbyć się swojej ofiary. Zawiązali mężczyźnie oczy, wrzucili do bagażnika samochodu i porzucili na pustkowiu.

Mężczyźnie udało się jednak wyswobodzić i znaleźć pomoc. Jeszcze tego samego dnia Caprice Buddle została zatrzymana. Sean Perry wpadł kilka dni później. W toku śledztwa okazało się także, że w mieszkaniu była jeszcze czwarta osoba, która pomagała napastnikom. Nie udało się jej jednak znaleźć.

Kobieta została skazana na 10 lat więzienia, a jej wspólnik na 17 lat. Wymiar kary został podwyższony, bo w mieszkaniu Buddle policjanci znaleźli narkotyki.

- Cieszę się, że poniosą konsekwencje swoich nikczemnych działań. Chciałabym pochwalić niesamowitą odwagę ofiary podczas procesu, bez której nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do takiego finału - powiedziała policjantka z Hampshire.

RadioZET.pl/ Daily Mail/ The Sun