Dramat na wakacjach w Egipcie. Dwulatka zaczęła się dusić

Czesi spędzali urlop nad Morzem Czerwonym w popularnej miejscowości Marsa Alam. W pewnym momencie malutka dziewczynka zaczęła się krztusić. Zauważyła to sierż. sztab. Aleksandra Białek z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Egipt. Polska policjantka uratowała dwulatkę na urlopie

Policjantkę zaniepokoił stan dwulatki. Okazało się, że dziewczynka zaczęła się dusić. Polka natychmiast pospieszyła na pomoc dziecku. "Maluch próbował, kaszląc i chrząkając, pozbyć się czegoś, co mu przeszkadzało w nabraniu oddechu. Dziecko, pomimo prób, nie było w stanie oddychać, stopniowo tracąc przytomność" - przekazała policja z Sosnowca.

Kobieta zauważyła na leżaku dwulatki opakowanie po gumie rozpuszczalnej. Zareagowała bardzo szybko. "Odebrała dziecko rodzicom, którzy w panice tylko podrzucali nim do góry, co nie przynosiło absolutnie żadnego efektu. Sprawdziła, czy nie da się wyjąć cukierka z buzi, a następnie odwróciła dziecko do dołu i zaczęła uderzać między jego łopatkami i uciskać jego klatkę piersiową" - czytamy w relacji sosnowieckiej komendy.

Malutka Czeszka zaczęła już tracić przytomność, na co wskazywało jej wiotkie ciało. Wtedy policjantka zaczęła reanimować dziewczynkę, raz po raz przerywając, by usunąć przeszkodę z dróg oddechowych dziecka.

Rodzice, przerażeni brakiem efektów akcji ratunkowej, próbowali wyrwać córkę z rąk Polki. Problemem była też bariera językowa, ponieważ Czesi nie mówili po angielsku. Mąż policjantki jednak ich powstrzymał. "Po którejś z rzędu próbie dziecko wykrztusiło cukierek i zaciągnęło powietrze. Po chwili wróciło do siebie i w ramionach mamy uspokoiło się" - czytamy.

Lekarz, który zbadał 2-latkę, stwierdził, że jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecko nazwało policjantkę "swoim aniołem" i w ramach podziękowań podarowało jej kwiatek i cukierki.

"Warto wiedzieć, w jaki sposób udzielić komuś pierwszej pomocy. Nie bójmy się tego. Nasza decyzja o podjęciu działania może uratować komuś życie" - apelują policjanci.

