Dramatyczna sytuacja w Mariupolu. Mer: Rosjanie zablokowali miasto

Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował w sobotę nad ranem, że miasto jest "okrążone i bezlitośnie atakowane" przez siły rosyjskie. "Naszym priorytetem jest zawieszenie broni, [...] by ustanowić korytarze humanitarne" - dodał mer, cytowany przez AFP.

Rosja zablokowała Mariupol, strategiczne dla Ukrainy miasto nad Morzem Azowskim. Rosjanie od kilku dni prowadzą zmasowany ostrzał, celem zdobycia ośrodka i połączenia sił nacierających z Donbasu oraz z Krymu.

Mariupol zablokowany przez Rosjan. Miastu grozi katastrofa humanitarna

Sytuacja w mieście jest krytyczna, a władze informują, że konieczne jest zawieszenie broni, by "przywrócić funkcjonowanie podstawowych infrastruktur i ustanowić korytarze humanitarne, by sprowadzić żywność i leki do miasta" - wyjaśnił Bojczenko. Mimo zgody ukraińsko-rosyjskiej w II turze negocjacji na utworzenie takowych, nie wypracowano porozumienia. Miasto pozostaje bez wody i elektryczności.

W piątek mer apelował, by Mariupol znalazł się na liście miast, gdzie utworzone będą korytarze humanitarne. Mariupol jest atakowany od początku inwazji Rosji - 24 lutego.

RadioZET.pl/PAP