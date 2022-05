Dramatyczny apel obrońcy Mariupola. "Trafiłem do jakiegoś piekielnego reality show"

Dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołyna napisał na Facebooku, że może mieć tylko nadzieję na cud. "Aby siła wyższa znalazła rozwiązanie, które nas uratuje!” - napisał Wołyna i dodał: "Wygląda na to, że trafiłem do jakiegoś piekielnego reality show, gdzie my walczymy o nasze życie, a cały świat ogląda tę ciekawą sztukę!".

Dowódca z Azowstalu apeluje o pomoc. "Czas jest naszym życiem"

"Takie scenariusze wykorzystuje się w filmach i serialach. Jedyna różnica jest taka, że to nie film, a my nie jesteśmy postaciami fikcyjnymi! To jest prawdziwe życie! Ból, cierpienie, głód, męka, łzy, strach, śmierć - wszystko prawdziwe!" - napisał na Facebooku.

Wołyna dodał, że zaskakuje go ludzki cynizm. "Ludzki cynizm nie ma granic!!! Są ogólnie przyjęte zasady, są takie same dla wszystkich, potwierdzone wieloma przepisami, podpisami i pieczątkami, ale nie obowiązują! To do czego są potrzebne?" - pytał.

Napisał także, na co ma nadzieję. "Że siły wyższe (w ogólnym rozumieniu tego słowa) znajdą rozwiązanie dla naszego ratunku! I skończy się to piekło reality show... Siły wyższe, czekamy na rezultat waszych działań... Czas płynie, a czas jest naszym życiem!" - czytamy.

Mariupol od tygodni znajduje się niemal całkowicie pod rosyjską kontrolą. Oddziały ukraińskie znajdują się w odległości około 100 kilometrów i nie są w stanie pomóc pozostałym w zniszczonym mieście żołnierzom.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę o negocjacjach dotyczących ewakuacji rannych, personelu medycznego i pozostałych żołnierzy. Strona rosyjska wielokrotnie zapowiadała, że nawet w przypadku poddania się ukraińskich żołnierzy, zostaną oni wzięci do niewoli.

Według doniesień z Kijowa i Moskwy w sobotę ewakuowano przebywające na terenie huty kobiety, dzieci i osoby starsze. W trakcie ewakuacji zginęło trzech ukraińskich żołnierzy, a sześciu zostało rannych - poinformował Wołyna.

RadioZET.pl/PAP/Facebook

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE